Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма
Крым не ощутит последствий сильного землетрясения в Афганистане - ученый
14:20 01.09.2025 (обновлено: 15:58 01.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Афганистане, которое унесло жизни более 800 человек, не отразится на Крыме и Черноморском регионе. Об этом РИА Новости Крым сказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского, доктор геолого-минералогических наук, профессор Юрий Вольфман.
В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших
и более тысячи раненых, позже число жертв выросло. Также в понедельник подземные толчки регистрировались и в других странах. Эксперт Вольфман прогнозирует, что это серьезное по своим масштабам сейсмособытие не несет никаких рисков для Крыма.
"Это землетрясение до нас не дойдет, оно произошло очень далеко на юго-восток от нас. Маловероятно, что это вызовет какую-либо сейсмическую активность в нашем регионе. У нас, в Крыму и Черноморском регионе, на данный момент по записям все нормально", – сказал он.
Вольфман объяснил, что такая сильная сейсмическая активность в Афганистане связна с движением литосферных плит. Пострадавшая территория как раз находится на стыке Европейской и Индо-Австралийской плит.
Как сообщалось, землетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров. Власти начали масштабную спасательную операцию, вместе с жителями в настоящее время занимаются спасением пострадавших. При этом власти не исключают, что число жертв может увеличиться.
