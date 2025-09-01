https://crimea.ria.ru/20250901/moschnoe-zemletryasenie-v-afganistane-est-li-ugroza-dlya-kryma-1149127015.html

Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма

Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма - РИА Новости Крым, 01.09.2025

Мощное землетрясение в Афганистане: есть ли угроза для Крыма

Разрушительное землетрясение в Афганистане, которое унесло жизни более 800 человек, не отразится на Крыме и Черноморском регионе. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.09.2025

2025-09-01T14:20

2025-09-01T14:20

2025-09-01T15:58

крым

новости крыма

землетрясение

землетрясение в афганистане

юрий вольфман

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2fb13dabcb695cfd5ea5df589081e30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Разрушительное землетрясение в Афганистане, которое унесло жизни более 800 человек, не отразится на Крыме и Черноморском регионе. Об этом РИА Новости Крым сказал директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского, доктор геолого-минералогических наук, профессор Юрий Вольфман.В ночь на понедельник произошло землетрясение, затронувшее восточные и центральные провинции Афганистана. Изначально сообщалось о 500 погибших и более тысячи раненых, позже число жертв выросло. Также в понедельник подземные толчки регистрировались и в других странах. Эксперт Вольфман прогнозирует, что это серьезное по своим масштабам сейсмособытие не несет никаких рисков для Крыма. Вольфман объяснил, что такая сильная сейсмическая активность в Афганистане связна с движением литосферных плит. Пострадавшая территория как раз находится на стыке Европейской и Индо-Австралийской плит. Как сообщалось, землетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров. Власти начали масштабную спасательную операцию, вместе с жителями в настоящее время занимаются спасением пострадавших. При этом власти не исключают, что число жертв может увеличиться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясениеМощное землетрясение произошло в проливе ДрейкаБолее 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, землетрясение, землетрясение в афганистане, юрий вольфман, в мире