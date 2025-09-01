Рейтинг@Mail.ru
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение
У восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал... РИА Новости Крым, 01.09.2025
2025-09-01T09:57
2025-09-01T09:57
россия
камчатка
землетрясение
новости
происшествия
петропавловск-камчатский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. У восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.По данным ученых, эпицентр находился в 194 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 40,2 километра. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.Эксперты отмечают, что в регионе сохраняется повышенная сейсмическая активность. В главке МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 16 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1.Помимо землетрясений, на Камчатке продолжает проявляться вулканическая активность. Под наблюдением ученых находятся вулканы Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и туристам воздерживаться от посещения районов вблизи действующих вулканов.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявляли в Петропавловске-Камчатском. Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.В ночь на 1 сентября мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане. В результате ЧП по меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали. Землетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 500 человек погибли из-за землетрясения в АфганистанеСильное землетрясение произошло в Каспийском мореМощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия, камчатка, землетрясение, новости, происшествия, петропавловск-камчатский
Камчатку снова трясет: у побережья произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

09:57 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. У восточного побережья Камчатки в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
По данным ученых, эпицентр находился в 194 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубине 40,2 километра. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
Эксперты отмечают, что в регионе сохраняется повышенная сейсмическая активность. В главке МЧС России по Камчатскому краю уточнили, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 16 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,1.
Помимо землетрясений, на Камчатке продолжает проявляться вулканическая активность. Под наблюдением ученых находятся вулканы Камбальный, Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинников. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и туристам воздерживаться от посещения районов вблизи действующих вулканов.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, оно вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявляли в Петропавловске-Камчатском. Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
В ночь на 1 сентября мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане. В результате ЧП по меньшей мере 500 человек погибли и около 1000 пострадали. Землетрясение произошло в северо-восточной провинции Кунар недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился недалеко от Джелалабада на глубине 14 километров.
