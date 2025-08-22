https://crimea.ria.ru/20250822/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-prolive-dreyka---est-ugroza-tsunami-1148901435.html

Мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.Первоначально сейсмологи оценивали магнитуду подземных толчков в 8,0.По данным специоалистов, эпицентр подземных толчков располагался в 722 километрах северо-западнее города Толуин на острове Огненная Земля (Аргентина), очаг залегал на глубине 10,8 километров.Позже метеорологи США отменили угрозу цунами.17 августа мощные землетрясения магнитудой более 5 произошли у берегов Японии и Индонезии, а также Королевства Тонга.10 августа землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир. После него зафиксировано более 1200 афтершоков.29 июля 2025 года на Камчатке зафиксированы подземные толчки магнитудой 8.8. , оно вызвало четыре волны цунами До сих пор афтершоки продолжают ощущаться в населенных пунктах Камчатки с интенсивностью до 3-4 баллов. Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться. Южная часть Камчатки после землетрясений сдвинулась почти на два метра от материковой России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

