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Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра
Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра
Южная часть Камчатки после землетрясений сдвинулась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил местный филиал геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T10:22
2025-08-05T10:28
новости
геофизика
сейсмология
стихия
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Южная часть Камчатки после землетрясений сдвинулась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил местный филиал геофизической службы РАН.Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились чуть меньше. Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском, объяснили сейсмологи.На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров.Ранее сообщалось, что 3 августа вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоковВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости, геофизика, сейсмология, стихия, землетрясение
Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра

Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток

10:22 05.08.2025 (обновлено: 10:28 05.08.2025)
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Южная часть Камчатки после землетрясений сдвинулась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил местный филиал геофизической службы РАН.

"Максимальные сейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", – сказано в сообщении.

Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились чуть меньше. Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском, объяснили сейсмологи.
© Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
© Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"
Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров.
Ранее сообщалось, что 3 августа вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
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