Землетрясение сдвинуло Камчатку почти на два метра
Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
10:22 05.08.2025 (обновлено: 10:28 05.08.2025)
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Южная часть Камчатки после землетрясений сдвинулась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил местный филиал геофизической службы РАН.
"Максимальные сейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония", – сказано в сообщении.
Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сместились чуть меньше. Эта картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум достигался на южном фланге очага, что и обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском, объяснили сейсмологи.
© Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
© Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук"
Землетрясение сдвинуло южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток
На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров.
Ранее сообщалось, что 3 августа вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
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