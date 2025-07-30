В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений Беляев.
"В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление. Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал он в своих соцсетях.
Сейчас специалисты обследуют здания, в первую очередь - социальные объекты.
"Сегодня произошло обрушение части фасада в одном из детских садов, который находился в стадии ремонта. Никто не пострадал при этом. В остальных учреждениях повреждения косметического характера, осыпание штукатурки, трещины, допустимые в подобных сейсмособытиях", - отметил мэр.
Также продолжается осмотр многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, они также получили косметические повреждения, в некоторых домах возникли перебои в работе лифтов. Он призвал всех сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы.
Землетрясение на Камчатке 30 июля
Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром в среду, была объявлена угроза цунами. Жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий.
По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.
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