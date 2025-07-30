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В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС
В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2025
В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T11:15
2025-07-30T11:15
камчатка
петропавловск-камчатский
режим чс
землетрясение
россия
цунами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений Беляев.Сейчас специалисты обследуют здания, в первую очередь - социальные объекты.Также продолжается осмотр многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, они также получили косметические повреждения, в некоторых домах возникли перебои в работе лифтов. Он призвал всех сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы.Землетрясение на Камчатке 30 июля Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром в среду, была объявлена угроза цунами. Жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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камчатка, петропавловск-камчатский, режим чс, землетрясение, россия, цунами
В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения

11:15 30.07.2025
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа Камчатке произошло мощное землетрясение
На Камчатке произошло мощное землетрясение
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений Беляев.
"В Петропавловске-Камчатском действует режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим сегодня землетрясением. Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление. Это означает, что все службы приведены в состояние повышенной готовности", - написал он в своих соцсетях.
Сейчас специалисты обследуют здания, в первую очередь - социальные объекты.
"Сегодня произошло обрушение части фасада в одном из детских садов, который находился в стадии ремонта. Никто не пострадал при этом. В остальных учреждениях повреждения косметического характера, осыпание штукатурки, трещины, допустимые в подобных сейсмособытиях", - отметил мэр.
Также продолжается осмотр многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, они также получили косметические повреждения, в некоторых домах возникли перебои в работе лифтов. Он призвал всех сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы.
Землетрясение на Камчатке 30 июля
Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром в среду, была объявлена угроза цунами. Жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий.
По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРежим ЧСЗемлетрясениеРоссияЦунами
 
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