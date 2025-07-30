https://crimea.ria.ru/20250730/v-petropavlovske-kamchatskom-posle-zemletryaseniya-vveli-rezhim-chs-1148345320.html

В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 30.07.2025

В Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T11:15

2025-07-30T11:15

2025-07-30T11:15

камчатка

петропавловск-камчатский

режим чс

землетрясение

россия

цунами

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в Петропавловске-Камчатском после сильного землетрясения, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Евгений Беляев.Сейчас специалисты обследуют здания, в первую очередь - социальные объекты.Также продолжается осмотр многоквартирных жилых домов. По предварительным данным, они также получили косметические повреждения, в некоторых домах возникли перебои в работе лифтов. Он призвал всех сохранять спокойствие и в случае необходимости обращаться в экстренные службы.Землетрясение на Камчатке 30 июля Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром в среду, была объявлена угроза цунами. Жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

петропавловск-камчатский

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, режим чс, землетрясение, россия, цунами