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Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов
Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов
На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T07:36
2025-08-05T07:45
камчатка
новости
вулкан
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.Так, вулкан Ключевской продолжает извергаться, возможны пепловые выбросы с высотой до 8 километров. Наблюдается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие несколько дней могут усилиться извержения с пепловыми выбросами до 10 километров.Вулкан Крашенинникова также продолжает извергаться с высотой выбросов 6 километров. Возможны выбросы до 8 километров.Согласно спутниковым данным, на вулкане Мутновский наблюдается термальная аномалия. Посещать вулкан не рекомендуется, отметили в МЧС.При этом снижается сейсмическая активность на вулкане Камбальный.Ранее сообщалось, что 3 августа вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров.Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкана Евразии – Ключевской, он начал извергаться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна цунами идет на побережье Камчатки после мощного афтершокаКамчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоковСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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камчатка, новости, вулкан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пепел на километры: на Камчатке не утихает активность нескольких вулканов

На Камчатке продолжается активность четырех вулканов – МЧС

07:36 05.08.2025 (обновлено: 07:45 05.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Камчатскому краюВулкан на Камчатке
Вулкан на Камчатке
© ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. На Камчатке продолжается активность четырех вулканов, выбросы пепла происходят на высоту до 10 километров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
Так, вулкан Ключевской продолжает извергаться, возможны пепловые выбросы с высотой до 8 километров. Наблюдается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие несколько дней могут усилиться извержения с пепловыми выбросами до 10 километров.
Вулкан Крашенинникова также продолжает извергаться с высотой выбросов 6 километров. Возможны выбросы до 8 километров.
Согласно спутниковым данным, на вулкане Мутновский наблюдается термальная аномалия. Посещать вулкан не рекомендуется, отметили в МЧС.
При этом снижается сейсмическая активность на вулкане Камбальный.

"МЧС России рекомендует: воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины", – обозначили спасатели.

Ранее сообщалось, что 3 августа вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров.
Утром 30 июля в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Землетрясение "разбудило" самый высокий действующий вулкана Евразии – Ключевской, он начал извергаться.
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КамчаткаНовостиВулканМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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