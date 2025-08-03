https://crimea.ria.ru/20250803/novaya-volna-tsunami-idet-na-poberezhe-kamchatki-posle-moschnogo-aftershoka-1148450390.html

Новая волна цунами идет на побережье Камчатки после мощного афтершока

Новая волна цунами идет на побережье Камчатки после мощного афтершока - РИА Новости Крым, 03.08.2025

Новая волна цунами идет на побережье Камчатки после мощного афтершока

В акватории Тихого океана зафиксирован афтершок магнитудой 6,8, который может вызвать подход волны цунами до 19 см к побережью Камчатки, сообщают в главке МЧС... РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T09:54

2025-08-03T09:54

2025-08-03T09:54

камчатка

цунами

землетрясение

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В акватории Тихого океана зафиксирован афтершок магнитудой 6,8, который может вызвать подход волны цунами до 19 см к побережью Камчатки, сообщают в главке МЧС России по Камчатскому краю.По предварительным расчетам министерства, высота волн не превысит: 19 сантиметров – в районе Алеутского муниципального округа, 15 см – в Усть-Камчатском муниципальном округе и 3 см – в Петропавловск-Камчатском городском округе.Ранее сообщалось, что вулкан Крашенинникова на Камчатке проснулся впервые за 600 лет и выбросил пепел на высоту шести километров. Еще раньше землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 кмНа Камчатке произошло новое сильное землетрясениеКамчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков

https://crimea.ria.ru/20250803/vulkan-krasheninnikova-na-kamchatke-vybrosil-pepel-na-vysotu-6-km-1148449003.html

камчатка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, цунами, землетрясение, безопасность, новости