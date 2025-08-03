https://crimea.ria.ru/20250803/vulkan-krasheninnikova-na-kamchatke-vybrosil-pepel-na-vysotu-6-km-1148449003.html

На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км

На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км - РИА Новости Крым, 03.08.2025

На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю. РИА Новости Крым, 03.08.2025

2025-08-03T07:45

2025-08-03T07:45

2025-08-03T08:11

вулкан

камчатка

происшествия

россия

землетрясение

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю.Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана - в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Кроме того, в районе вулкана нет и зарегистрированных туристических групп.Как уточняет ведомство, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.Ранее краевой главк МЧС РФ сообщал, что пепловые выбросы от шести до десяти километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе десяти километров от их вершины.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вулкан, камчатка, происшествия, россия, землетрясение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)