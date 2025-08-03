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На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км - РИА Новости Крым, 03.08.2025
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На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км
На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км - РИА Новости Крым, 03.08.2025
На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю. РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-03T07:45
2025-08-03T08:11
вулкан
камчатка
происшествия
россия
землетрясение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю.Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана - в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Кроме того, в районе вулкана нет и зарегистрированных туристических групп.Как уточняет ведомство, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.Ранее краевой главк МЧС РФ сообщал, что пепловые выбросы от шести до десяти километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе десяти километров от их вершины.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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РИА Новости Крым
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вулкан, камчатка, происшествия, россия, землетрясение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
На Камчатке спавший 600 лет вулкан Крашенинникова выбросил пепел на 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км - МЧС

07:45 03.08.2025 (обновлено: 08:11 03.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю.
"На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров при высоте самого исполина 1856 метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана - в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Кроме того, в районе вулкана нет и зарегистрированных туристических групп.
Как уточняет ведомство, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
"Это первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет, ожидается рост конуса внутри северного кратера вулкана", - сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину.
Ранее краевой главк МЧС РФ сообщал, что пепловые выбросы от шести до десяти километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе десяти километров от их вершины.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки. Серия афтершоков продолжается до сих пор - примерно раз в 5-10 минут ученые регистрируют подземные точки магнтитудой от 4 до 6.
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ВулканКамчаткаПроисшествияРоссияЗемлетрясениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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