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На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии
На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии - РИА Новости Крым, 30.07.2025
На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии
На востоке Камчатки зафиксировано извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает территориальный филиал единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T15:22
2025-07-30T16:52
камчатка
новости
происшествия
вулкан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля – РИА Новости Крым. На востоке Камчатки зафиксировано извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает территориальный филиал единой геофизической службы РАН.Ключевской вулкан – самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 метров.Ранее активность вулкана была замечена в апреле этого года. Тогда сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук зафиксировали извержение стромболианского типа в кратере вулкана. До этого Ключевской извергался в конце 2023 года. Максимальную активность он проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на километр в высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение на Камчатке - есть ли угроза для КрымаЗемлетрясение произошло в Горном АлтаеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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камчатка, новости, происшествия, вулкан, стихия
На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии

На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка

15:22 30.07.2025 (обновлено: 16:52 30.07.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейИзвержение вулкана Ключевская сопка
Извержение вулкана Ключевская сопка
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля – РИА Новости Крым. На востоке Камчатки зафиксировано извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает территориальный филиал единой геофизической службы РАН.
Ключевской вулкан – самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 метров.
Ранее активность вулкана была замечена в апреле этого года. Тогда сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук зафиксировали извержение стромболианского типа в кратере вулкана. До этого Ключевской извергался в конце 2023 года. Максимальную активность он проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на километр в высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.
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