https://crimea.ria.ru/20250730/na-kamchatke-nachal-izvergatsya-klyuchevskoy-vulkan-1148356733.html

На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии

На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии - РИА Новости Крым, 30.07.2025

На Камчатке начал извергаться самый высокий действующий вулкан Евразии

На востоке Камчатки зафиксировано извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает территориальный филиал единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T15:22

2025-07-30T15:22

2025-07-30T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля – РИА Новости Крым. На востоке Камчатки зафиксировано извержение вулкана Ключевская сопка, сообщает территориальный филиал единой геофизической службы РАН.Ключевской вулкан – самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота 4 800 метров.Ранее активность вулкана была замечена в апреле этого года. Тогда сотрудники Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук зафиксировали извержение стромболианского типа в кратере вулкана. До этого Ключевской извергался в конце 2023 года. Максимальную активность он проявлял 1 ноября, когда в кратере фиксировалось фонтанирование раскаленной лавы на километр в высоту, а пепловые выбросы достигали 12 километров над уровнем моря.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Морской порт Петропавловск-Камчатский работает в штатном режиме, в самом городе объявлен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение на Камчатке - есть ли угроза для КрымаЗемлетрясение произошло в Горном АлтаеИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, новости, происшествия, вулкан, стихия