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Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков

Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков

120 афтершоков произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T08:39

2025-08-01T08:39

2025-08-01T09:18

камчатка

землетрясение

происшествия

стихия

сейсмология

цунами

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. 120 афтершоков произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.Ситуация на Камчатке утром в пятницуДля приема жителей развернуты два пункта временного размещения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находятся 190 человек. С ними работают психологи.Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Также жителей и гостей Камчатки просят не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.При этом морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.Данные сейсмологовПо данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – экстремально высокий по шкале СОУС'09."Землетрясение сопровождается афтершоковой последовательностью, затухающей в соответствии с законом Омори (закон убывания потока афтершоков). Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до 4 баллов", – сказано в сообщении.Афтершоки являются отголоском землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля (по Москве и 29 июля по местному времени - ред.) и ощущалось на большей части территории Камчатского края, напомнили ученые."Интенсивность (произошедших сотрясений - ред.) предварительно оценивается в Северо-Курильске до 8 баллов, в Петропавловске-Камчатском не менее 6 баллов, в Вилючинске и Елизово – 5-6 баллов, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Мильково – 4 балла, в Никольском – 2 балла. Длина очага землетрясения составила примерно 300 км, что соответствует наблюдавшейся магнитуде. Землетрясение вызвало цунами с максимальными высотами на островах Парамушир и Шумшу", - привели данные сейсмологи.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, происшествия, стихия, сейсмология, цунами, новости