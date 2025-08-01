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Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков
Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков
120 афтершоков произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T08:39
2025-08-01T09:18
камчатка
землетрясение
происшествия
стихия
сейсмология
цунами
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. 120 афтершоков произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.Ситуация на Камчатке утром в пятницуДля приема жителей развернуты два пункта временного размещения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находятся 190 человек. С ними работают психологи.Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Также жителей и гостей Камчатки просят не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.При этом морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.Данные сейсмологовПо данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – экстремально высокий по шкале СОУС'09."Землетрясение сопровождается афтершоковой последовательностью, затухающей в соответствии с законом Омори (закон убывания потока афтершоков). Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до 4 баллов", – сказано в сообщении.Афтершоки являются отголоском землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля (по Москве и 29 июля по местному времени - ред.) и ощущалось на большей части территории Камчатского края, напомнили ученые."Интенсивность (произошедших сотрясений - ред.) предварительно оценивается в Северо-Курильске до 8 баллов, в Петропавловске-Камчатском не менее 6 баллов, в Вилючинске и Елизово – 5-6 баллов, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Мильково – 4 балла, в Никольском – 2 балла. Длина очага землетрясения составила примерно 300 км, что соответствует наблюдавшейся магнитуде. Землетрясение вызвало цунами с максимальными высотами на островах Парамушир и Шумшу", - привели данные сейсмологи.Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясенияВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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96
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камчатка, землетрясение, происшествия, стихия, сейсмология, цунами, новости
Камчатку продолжает трясти – за сутки произошло 120 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировано 120 афтершоков – МЧС

08:39 01.08.2025 (обновлено: 09:18 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. 120 афтершоков произошло за сутки на Камчатке после сильного землетрясения. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Ситуация на Камчатке утром в пятницу

"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от двух до пяти баллов", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Для приема жителей развернуты два пункта временного размещения на территории Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. По состоянию на утро 1 августа в них находятся 190 человек. С ними работают психологи.
Туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Также жителей и гостей Камчатки просят не приближаться к проявляющим активность вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Карымский.
При этом морское сообщение в Северо-Курильске возобновлено после цунами, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно "Виктор" для выгрузки", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.

Данные сейсмологов

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции – экстремально высокий по шкале СОУС'09.
"Землетрясение сопровождается афтершоковой последовательностью, затухающей в соответствии с законом Омори (закон убывания потока афтершоков). Афтершоки ощущаются в населенных пунктах интенсивностью до 4 баллов", – сказано в сообщении.
Афтершоки являются отголоском землетрясения магнитудой 8,8, которое произошло 30 июля (по Москве и 29 июля по местному времени - ред.) и ощущалось на большей части территории Камчатского края, напомнили ученые.
"Интенсивность (произошедших сотрясений - ред.) предварительно оценивается в Северо-Курильске до 8 баллов, в Петропавловске-Камчатском не менее 6 баллов, в Вилючинске и Елизово – 5-6 баллов, Усть-Камчатск, Усть-Большерецк, Мильково – 4 балла, в Никольском – 2 балла. Длина очага землетрясения составила примерно 300 км, что соответствует наблюдавшейся магнитуде. Землетрясение вызвало цунами с максимальными высотами на островах Парамушир и Шумшу", - привели данные сейсмологи.
Утром в среду в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. Как сообщалось, пострадал один человек, он находится в удовлетворительном состоянии и не получил тяжелых травм. После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации. Также режим ЧС объявлен в Петропавловске-Камчатском.
Жертв при мощном землетрясении на Камчатке нет, поскольку системы оповещения сработали своевременно и людей вовремя эвакуировали из опасных районов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Землетрясение спровоцировало извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевской сопки.
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