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Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия

Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия

Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 вызвало четыре волны цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Об этом заявил мэр Северо-Курильского... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T09:38

2025-07-30T09:38

2025-07-30T09:50

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8 вызвало четыре волны цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Об этом заявил мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.По информации губернатора Камчатского края Владимира Солодова, это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8. Ожидаются регулярные продолжительные афтершоки."Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Доверяйте только официальной информации. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", – заявил Солодов.По его информации, до 31 июля будет сформирован перечень объектов для инструментального обследования. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели.Кроме того, он отметил, что будет проведено обследование всех жилых домов, по которым поступали обращения о частичных разрушениях.Также Солодов поручил представить к государственным наградам медиков онкологического диспансера, которые во время землетрясения не прервали операцию.Мощное землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации.Ранее сообщалось, что 28 июля утром на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Информации о пострадавших или повреждениях не было.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось.Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаКамчатку снова трясет – за час произошли два землетрясенияЗемлетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, цунами, новости, камчатка, стихия, россия