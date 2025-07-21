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Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения
Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения
На Камчатке в понедельник днем зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,3. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T16:27
2025-07-21T16:27
камчатка
новости
происшествия
стихия
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в понедельник днем зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,3. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным ресурса, первый толчок был зафиксирован у восточного побережья полуострова в 12:17 по всемирному времени (в 15:17 по Москве – ред.). Очаг залегал на глубине 10 километров в 153 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.Второе землетрясение с эпицентром на глубине 40 километров произошло в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского в 12:44 по всемирному времени. Кроме того, серия толчков магнитудой до 4,7 зафиксирована в регионе в течение дня ранее.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофыВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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камчатка, новости, происшествия, стихия, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, землетрясение
Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения

Два землетрясения за час произошли на Камчатке в понедельник

16:27 21.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Носов / Перейти в фотобанкСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Игорь Носов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в понедельник днем зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,3. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
По данным ресурса, первый толчок был зафиксирован у восточного побережья полуострова в 12:17 по всемирному времени (в 15:17 по Москве – ред.). Очаг залегал на глубине 10 километров в 153 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.
Второе землетрясение с эпицентром на глубине 40 километров произошло в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского в 12:44 по всемирному времени. Кроме того, серия толчков магнитудой до 4,7 зафиксирована в регионе в течение дня ранее.
О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.
20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.
В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.
16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КамчаткаНовостиПроисшествияСтихияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмологияЗемлетрясение
 
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