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Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения

Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Камчатку снова трясет – за час произошли два землетрясения

На Камчатке в понедельник днем зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,3. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T16:27

2025-07-21T16:27

2025-07-21T16:27

камчатка

новости

происшествия

стихия

европейский средиземноморский сейсмологический центр

сейсмология

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в понедельник днем зафиксированы два землетрясения магнитудой 4,5 и 5,3. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.По данным ресурса, первый толчок был зафиксирован у восточного побережья полуострова в 12:17 по всемирному времени (в 15:17 по Москве – ред.). Очаг залегал на глубине 10 километров в 153 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.Второе землетрясение с эпицентром на глубине 40 километров произошло в 118 километрах от Петропавловска-Камчатского в 12:44 по всемирному времени. Кроме того, серия толчков магнитудой до 4,7 зафиксирована в регионе в течение дня ранее.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофыВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму

камчатка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, новости, происшествия, стихия, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология, землетрясение