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Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T16:14
2025-07-20T16:14
эксклюзивы риа новости крым
землетрясение
землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года
петропавловск-камчатский
камчатка
аляска
сейсмология
мнения
федор панков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.Хотя вероятности повторения подземных толчков в регионе велики, однако на сегодняшний день наука неспособна прогнозировать землетрясения, уточнил сейсмолог."Этот вопрос мучает все человечество. Ответа пока нет. Нет определенности, закономерностей. Да, ученые занимаются прогнозированием, но пока еще никто не предсказал, где именно будет землетрясение, в каком месте, и какой силы", – констатировал эксперт.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Глава Камчатки Владимир Солодов проинформировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сказал РИА Новости, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений, сила толчков идет на спад.16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жителиВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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землетрясение, землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года, петропавловск-камчатский, камчатка, аляска, сейсмология, мнения, федор панков
Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы

Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны и могут повторяться – сейсмолог

16:14 20.07.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.
"Эти процессы взаимосвязаны – там идет серьезный Тихоокеанский разлом. На Камчатке еще, кроме того, активная вулканическая деятельность. Там земля живет очень бурной жизнью: все движется, плиты смещаются. Это места наиболее активные сейсмически и поэтому там есть большая вероятность частых землетрясений, в том числе и крупных сейсмических событий", – говорит Панков.
Хотя вероятности повторения подземных толчков в регионе велики, однако на сегодняшний день наука неспособна прогнозировать землетрясения, уточнил сейсмолог.
"Этот вопрос мучает все человечество. Ответа пока нет. Нет определенности, закономерностей. Да, ученые занимаются прогнозированием, но пока еще никто не предсказал, где именно будет землетрясение, в каком месте, и какой силы", – констатировал эксперт.
20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Глава Камчатки Владимир Солодов проинформировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.
В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сказал РИА Новости, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений, сила толчков идет на спад.
16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗемлетрясениеЗемлетрясение на Камчатке 20 июля 2025 годаПетропавловск-КамчатскийКамчаткаАляскаСейсмологияМненияФедор Панков
 
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