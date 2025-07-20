Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны и могут повторяться – сейсмолог
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Землетрясения на Камчатке и Аляске взаимосвязаны, могут повторяться и исключить масштабные сейсмические события нельзя. Об этом РИА Новости Крым рассказал ведущий инженер, начальник сейсмостанции "Симферополь" Федор Панков.
"Эти процессы взаимосвязаны – там идет серьезный Тихоокеанский разлом. На Камчатке еще, кроме того, активная вулканическая деятельность. Там земля живет очень бурной жизнью: все движется, плиты смещаются. Это места наиболее активные сейсмически и поэтому там есть большая вероятность частых землетрясений, в том числе и крупных сейсмических событий", – говорит Панков.
Хотя вероятности повторения подземных толчков в регионе велики, однако на сегодняшний день наука неспособна прогнозировать землетрясения, уточнил сейсмолог.
"Этот вопрос мучает все человечество. Ответа пока нет. Нет определенности, закономерностей. Да, ученые занимаются прогнозированием, но пока еще никто не предсказал, где именно будет землетрясение, в каком месте, и какой силы", – констатировал эксперт.
20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Глава Камчатки Владимир Солодов проинформировал, что произошла серия землетрясений, самые сильные толчки, по оценкам специалистов, достигали 7,6 баллов, пока значительных повреждений не обнаружено. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Сейчас угроза цунами снята.
В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН сказал РИА Новости, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений, сила толчков идет на спад.
16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщала Геологическая служба США (USGS). Национальная метеорологическая служба США (NWS) также объявляла угрозу цунами.
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