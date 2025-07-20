https://crimea.ria.ru/20250720/vysota-tsunami-u-petropavlovska-kamchatskogo-mozhet-dostich-2-metrov-1148088400.html

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского может достичь 2 метров

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского может достичь 2 метров - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского может достичь 2 метров

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T11:55

2025-07-20T11:55

2025-07-20T12:04

землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года

камчатка

петропавловск-камчатский

землетрясение

новости

цунами

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, сообщила мэрия.Ранее краевой главк МЧС сообщил, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки.По предварительной информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, вслед за первым землетрясением, у побережья полуострова произошли еще два – магнитудой 6,5 и 7,2. Сейсмологи уточняют данные.Утром 2 июля в акватории Авачинского залива на Камчатке также произошло землетрясение, но менее сильное – магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекМощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунамиОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

https://crimea.ria.ru/20250720/zemletryasenie-i-ugroza-tsunami-na-kamchatke--chto-govoryat-mestnye-zhiteli-1148087857.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение на камчатке 20 июля 2025 года, камчатка, петропавловск-камчатский, землетрясение, новости, цунами