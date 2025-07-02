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В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
В Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы, пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T23:20
2025-07-02T23:32
япония
новости
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сейсмология
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крыма. В Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы, пишет РИА Новости со ссылкой на The Asahi Shimbun.Речь идет о возможных подземных толчках магнитудой 8-9 в зоне разлома Нанкай – области у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана.По оценке экспертов, волны цунами, которые может вызвать сейсмическая активность, могут достигнуть 20 и более метров – число погибших может составить почти 300 тысяч человек, а свыше двух миллионов зданий могут быть полностью разрушены.По словам специалистов, шанс такого катаклизма в течение следующих 30 лет составляет около 80%. В связи с этим правительство Японии поручило муниципалитетам приступить к реализации мер по защите населения и инфраструктуры.Последние несколько лет сейсмологи высказывают опасения из-за возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, где подобные катаклизмы происходят раз в примерно 100-150 лет. Предполагается, что наиболее сильные толчки могут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю.Последнее крупное землетрясение в этом районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года – толчки от него ощущались на обширной территории Японии. При землетрясении, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Землетрясение вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.Сегодня на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 – подземные толчки ощущались в Стамбуле. Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минутыОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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РИА Новости Крым
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96
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япония, новости, прогноз, сейсмология, землетрясение
В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек

Мегаземлетрясение с риском гибели сотен тысяч человек может произойти в Японии

23:20 02.07.2025 (обновлено: 23:32 02.07.2025)
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крыма. В Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы, пишет РИА Новости со ссылкой на The Asahi Shimbun.
Речь идет о возможных подземных толчках магнитудой 8-9 в зоне разлома Нанкай – области у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана.
По оценке экспертов, волны цунами, которые может вызвать сейсмическая активность, могут достигнуть 20 и более метров – число погибших может составить почти 300 тысяч человек, а свыше двух миллионов зданий могут быть полностью разрушены.
По словам специалистов, шанс такого катаклизма в течение следующих 30 лет составляет около 80%. В связи с этим правительство Японии поручило муниципалитетам приступить к реализации мер по защите населения и инфраструктуры.
Последние несколько лет сейсмологи высказывают опасения из-за возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, где подобные катаклизмы происходят раз в примерно 100-150 лет. Предполагается, что наиболее сильные толчки могут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю.
Последнее крупное землетрясение в этом районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года – толчки от него ощущались на обширной территории Японии. При землетрясении, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Землетрясение вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.
Сегодня на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 – подземные толчки ощущались в Стамбуле. Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
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