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Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители
Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители
На Камчатке в связи с объявленной угрозой цунами после мощного землетрясения, звучат сигналы тревоги, частично отсутствует связь. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T11:25
2025-07-20T11:25
2025-07-20T11:25
землетрясение
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в связи с объявленной угрозой цунами после мощного землетрясения, звучат сигналы тревоги, частично отсутствует связь. Об этом сообщают местные жители в комментариях под постом регионального главка МЧС об опасности в Telegram-канале, а также делятся впечатлениями от утренних подземных толчков.Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Камчатке в 9.28 по московскому времени, сообщали ранее в МЧС России. По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Затем сообщалось о повторном толчке магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами."Не знал, кого хватать и куда бежать. Кошку или документы. Решил остаться с кошкой", – делится впечатлениями один из жителей региона.Также сообщается что сильные толчки ощущались в центре Петропавловска-Камчатского. Местные жители информируют, что ощутили и третий толчок. Сейчас в ряде населенных пунктов звучат сирены, сообщают камчадалы. В некоторых населенных пунктах есть перебои со связью."МЧС России обращается к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами: Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега НЕОБХОДИМО. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно! Добавим, что эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится", - сообщается в ТГ-канале краевого МЧС.Утром 2 июля в акватории Авачинского залива на Камчатке также произошло землетрясение, но менее сильное – магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекМощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунамиОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
камчатка
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землетрясение, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, сейсмология
Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители
Землетрясение на Камчатке сегодня – в поселках звучат сирены и нет связи – очевидцы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в связи с объявленной угрозой цунами после мощного землетрясения, звучат сигналы тревоги, частично отсутствует связь. Об этом сообщают местные жители в комментариях под постом регионального главка МЧС об опасности в Telegram-канале, а также делятся впечатлениями от утренних подземных толчков.
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Камчатке в 9.28 по московскому времени, сообщали ранее в МЧС России. По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Затем сообщалось о повторном толчке магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами.
"Не знал, кого хватать и куда бежать. Кошку или документы. Решил остаться с кошкой", – делится впечатлениями один из жителей региона.
"Очень сильно тряхануло! На улицу выбежала, гаражи грохочут, везде все лязгает, собака сбежала от испуга", - оставила комментарий жительница населенного пункта Сосновка.
Также сообщается что сильные толчки ощущались в центре Петропавловска-Камчатского. Местные жители информируют, что ощутили и третий толчок. Сейчас в ряде населенных пунктов звучат сирены, сообщают камчадалы. В некоторых населенных пунктах есть перебои со связью.
"Подруга позвонила маме в момент толчков, я в городе живу, и связь прервалась. Сейчас невозможно дозвониться", – сказано в одном из комментариев.
"МЧС России обращается к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами: Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега НЕОБХОДИМО. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно! Добавим, что эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится", - сообщается в ТГ-канале краевого МЧС.
Утром 2 июля в акватории Авачинского залива на Камчатке также произошло землетрясение, но менее сильное – магнитудой 5,2
. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
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