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Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители

Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Землетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жители

На Камчатке в связи с объявленной угрозой цунами после мощного землетрясения, звучат сигналы тревоги, частично отсутствует связь. Об этом сообщают местные... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T11:25

2025-07-20T11:25

2025-07-20T11:25

землетрясение

камчатка

петропавловск-камчатский

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. На Камчатке в связи с объявленной угрозой цунами после мощного землетрясения, звучат сигналы тревоги, частично отсутствует связь. Об этом сообщают местные жители в комментариях под постом регионального главка МЧС об опасности в Telegram-канале, а также делятся впечатлениями от утренних подземных толчков.Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Камчатке в 9.28 по московскому времени, сообщали ранее в МЧС России. По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Затем сообщалось о повторном толчке магнитудой 7,3. В регионе была объявлена угроза цунами."Не знал, кого хватать и куда бежать. Кошку или документы. Решил остаться с кошкой", – делится впечатлениями один из жителей региона.Также сообщается что сильные толчки ощущались в центре Петропавловска-Камчатского. Местные жители информируют, что ощутили и третий толчок. Сейчас в ряде населенных пунктов звучат сирены, сообщают камчадалы. В некоторых населенных пунктах есть перебои со связью."МЧС России обращается к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами: Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега НЕОБХОДИМО. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно! Добавим, что эвакуация населения в населенных пунктах Камчатского края не проводится", - сообщается в ТГ-канале краевого МЧС.Утром 2 июля в акватории Авачинского залива на Камчатке также произошло землетрясение, но менее сильное – магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекМощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунамиОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

камчатка

петропавловск-камчатский

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости, сейсмология