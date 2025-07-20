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Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Как сообщает сообщает краевое управление МЧС России, предварительная магнитуда толчков составила 7... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T10:05
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камчатка
землетрясение
сейсмология
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Как сообщает сообщает краевое управление МЧС России, предварительная магнитуда толчков составила 7 баллов, затем сообщили л повторном толчке магнитудой 7,3.По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Сейсмическое событие зафиксировано на восточном побережье Камчатки в 06:28 по международному времени (09:28 - по Москве). Эпицентр залегал на глубине 32 километров, в 124 километрах от к востоку от Петропавловска-Камчатского.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, аномальной сейсмической активностью с конца июня охвачен район островов Токара на юге Японии, 5 июля землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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камчатка, землетрясение, сейсмология, новости, россия
Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло на Камчатке утром в воскресенье

10:05 20.07.2025 (обновлено: 10:18 20.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Как сообщает сообщает краевое управление МЧС России, предварительная магнитуда толчков составила 7 баллов, затем сообщили л повторном толчке магнитудой 7,3.
"В соцсетях поступают сообщения о сильных подземных толчках по всему полуострову", – сказано в сообщении.
По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Сейсмическое событие зафиксировано на восточном побережье Камчатки в 06:28 по международному времени (09:28 - по Москве). Эпицентр залегал на глубине 32 километров, в 124 километрах от к востоку от Петропавловска-Камчатского.
"После второго землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м. МЧС России рекомендует жителям указанных населенных пунктов уйти на возвышенность и не приближаться к воде", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.
16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, аномальной сейсмической активностью с конца июня охвачен район островов Токара на юге Японии, 5 июля землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле.
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