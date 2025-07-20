https://crimea.ria.ru/20250720/moschnoe-zemletryasenie-na-kamchatke---chto-izvestno-1148086234.html

Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Мощное землетрясение на Камчатке – объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Как сообщает сообщает краевое управление МЧС России, предварительная магнитуда толчков составила 7... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T10:05

2025-07-20T10:05

2025-07-20T10:18

камчатка

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сейсмология

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Мощное землетрясение произошло Камчатке в воскресенье. Как сообщает сообщает краевое управление МЧС России, предварительная магнитуда толчков составила 7 баллов, затем сообщили л повторном толчке магнитудой 7,3.По версии Европейского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6 баллов. Сейсмическое событие зафиксировано на восточном побережье Камчатки в 06:28 по международному времени (09:28 - по Москве). Эпицентр залегал на глубине 32 километров, в 124 километрах от к востоку от Петропавловска-Камчатского.О разрушениях и пострадавших к этому часу не сообщается.16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, аномальной сейсмической активностью с конца июня охвачен район островов Токара на юге Японии, 5 июля землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, сейсмология, новости, россия