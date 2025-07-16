https://crimea.ria.ru/20250716/moschnoe-zemletryasenie-u-beregov-alyaski-obyavlena-ugroza-tsunami-1148006449.html

Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-16T23:56

2025-07-16T23:56

2025-07-17T00:07

аляска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.Позднее служба подняла магнитуду до 7,3.Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минутыОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

https://crimea.ria.ru/20250713/povyshenie-seysmoaktivnosti--yug-yaponii-sotryasayut-sotni-zemletryaseniy-1147915316.html

аляска

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, сша, в мире, сейсмология, землетрясение, новости