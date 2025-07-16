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Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами
Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-16T23:56
2025-07-17T00:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение произошло в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.Позднее служба подняла магнитуду до 7,3.Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минутыОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
https://crimea.ria.ru/20250713/povyshenie-seysmoaktivnosti--yug-yaponii-sotryasayut-sotni-zemletryaseniy-1147915316.html
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аляска, сша, в мире, сейсмология, землетрясение, новости
Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2 - объявлена угроза цунами

23:56 16.07.2025 (обновлено: 00:07 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов американской Аляски близ Алеутских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло в 20.37 по времени UTC (23.37 мск) в 88 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Поинт с населением около 1060 человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.
Позднее служба подняла магнитуду до 7,3.
Национальная метеорологическая служба США (NWS) объявила угрозу цунами для восточной половины Алеустких островов. На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.
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00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
23:56Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами
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