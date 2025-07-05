Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250705/zemletryasenie-magnitudoy-42-proizoshlo-v-stambule-1147732464.html
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T15:21
2025-07-05T15:21
землетрясение
турция
стамбул
сейсмология
происшествия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Подземные толчки ощутили жители и гости Стамбула в субботу, магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.Информации от властей по поводу возможных разрушений к этому моменту нет, уточняется в публикации.Как сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.2 июля на западе Турции также было землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощутили в Стамбуле.Тогда же в утренние часы землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.В конце июня землетрясение магнитудой 4,3 было случилось в Ставропольском крае. А 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Тогда информировали о 150 пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы
турция
стамбул
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e5827a70722e450eec690b919389968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
землетрясение, турция, стамбул, сейсмология, происшествия, в мире, новости
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в турецком Стамбуле

15:21 05.07.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Подземные толчки ощутили жители и гости Стамбула в субботу, магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.
"В Стамбуле произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,2", - пишет СМИ.
Информации от властей по поводу возможных разрушений к этому моменту нет, уточняется в публикации.
Как сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.
2 июля на западе Турции также было землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощутили в Стамбуле.
Тогда же в утренние часы землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
В конце июня землетрясение магнитудой 4,3 было случилось в Ставропольском крае. А 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Тогда информировали о 150 пострадавших.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
 
ЗемлетрясениеТурцияСтамбулСейсмологияПроисшествияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:42Возле Мойнакского озера в Евпатории строят детский сад
15:21Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
15:02Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию "скорой" в Лисичанске, но упал
14:12В Севастополе врачи спасли младенца с врожденной патологией черепа
13:45Авто с военнослужащим ВСУ взорвалось в Одессе
13:30Новости СВО: Киев за сутки потерял больше тысячи боевиков
13:07Одно из ключевых сражений: 82 года назад началась Курская битва
12:49Удары по Украине сегодня: уничтожены две пусковые установки Patriot
12:26Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:10На пляжах Анапы разбирают защитный вал
11:53Двухлетний ребенок ранен при атаке ВСУ на Херсонскую область
11:43В Энгельсе при атаке ВСУ повреждены 25 квартир
11:32Крушение Ил-76 с пленными украинцами: приказ отдал комбриг ВСУ
11:22Двое подростков-зацеперов погибли от удара током на крыше электрички
10:49Подрядчик отстает от графика капремонта хирургии в больнице Симферополя
10:27В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей
10:08Крымский мост – очередь выросла с обеих сторон
10:01Два беспилотника сбили на подлете к Москве
09:57Наводнение в Техасе: 24 человека погибли и около 20 пропали без вести
09:37За два часа над Россией сбили еще 12 беспилотников ВСУ
Лента новостейМолния