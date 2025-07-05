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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле

магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye. РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T15:21

2025-07-05T15:21

2025-07-05T15:21

землетрясение

турция

стамбул

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Подземные толчки ощутили жители и гости Стамбула в субботу, магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.Информации от властей по поводу возможных разрушений к этому моменту нет, уточняется в публикации.Как сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.2 июля на западе Турции также было землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощутили в Стамбуле.Тогда же в утренние часы землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.В конце июня землетрясение магнитудой 4,3 было случилось в Ставропольском крае. А 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Тогда информировали о 150 пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы

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стамбул

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, стамбул, сейсмология, происшествия, в мире, новости