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Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye. РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T15:21
2025-07-05T15:21
2025-07-05T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Подземные толчки ощутили жители и гости Стамбула в субботу, магнитуда землетрясения составила 4,2. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.Информации от властей по поводу возможных разрушений к этому моменту нет, уточняется в публикации.Как сообщили в турецком Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,8.2 июля на западе Турции также было землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощутили в Стамбуле.Тогда же в утренние часы землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.В конце июня землетрясение магнитудой 4,3 было случилось в Ставропольском крае. А 23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Тогда информировали о 150 пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуЗемлетрясение у Крыма почувствовали пчелы
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землетрясение, турция, стамбул, сейсмология, происшествия, в мире, новости
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Стамбуле
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в турецком Стамбуле