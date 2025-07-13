https://crimea.ria.ru/20250713/povyshenie-seysmoaktivnosti--yug-yaponii-sotryasayut-sotni-zemletryaseniy-1147915316.html

Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений

Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений

Район островов Токара на юге Японии с конца июня охвачен аномальной сейсмической активностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T14:20

2025-07-13T14:20

2025-07-13T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Район островов Токара на юге Японии с конца июня охвачен аномальной сейсмической активностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.Согласно данным сейсмологов, с 21 июня здесь зафиксировано больше 1900 землетрясений силой свыше одного балла. Среди серии толчков самым мощным стало землетрясение, произошедшее в начале июля. Магнитуда составила 5,5, а очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков достигла 6 баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.В связи с угрозой повторных подземных толчков принято решение об эвакуации части жителей острова Акусэкидзима – одного из островов архипелага Токара.Ранее газета The Asahi Shimbun сообщала, что в Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы. Специалисты прогнозируют возможные подземные толчки магнитудой 8-9 баллов в зоне разлома Нанкай – области у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана.Последнее крупное землетрясение в районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года – толчки от него ощущались на обширной территории Японии. При землетрясении, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Землетрясение вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минутыОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, новости, сейсмология, землетрясение, стихия