Рейтинг@Mail.ru
Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250713/povyshenie-seysmoaktivnosti--yug-yaponii-sotryasayut-sotni-zemletryaseniy-1147915316.html
Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений
Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений
Район островов Токара на юге Японии с конца июня охвачен аномальной сейсмической активностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T14:20
2025-07-13T14:20
япония
новости
сейсмология
землетрясение
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dd960cdc60337db46118aeb5f715dcd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Район островов Токара на юге Японии с конца июня охвачен аномальной сейсмической активностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.Согласно данным сейсмологов, с 21 июня здесь зафиксировано больше 1900 землетрясений силой свыше одного балла. Среди серии толчков самым мощным стало землетрясение, произошедшее в начале июля. Магнитуда составила 5,5, а очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков достигла 6 баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.В связи с угрозой повторных подземных толчков принято решение об эвакуации части жителей острова Акусэкидзима – одного из островов архипелага Токара.Ранее газета The Asahi Shimbun сообщала, что в Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы. Специалисты прогнозируют возможные подземные толчки магнитудой 8-9 баллов в зоне разлома Нанкай – области у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана.Последнее крупное землетрясение в районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года – толчки от него ощущались на обширной территории Японии. При землетрясении, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Землетрясение вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минутыОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132533690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea79dc2a8f4862122f93f2f23dfa87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, новости, сейсмология, землетрясение, стихия
Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений

Более 1900 землетрясений зафиксированы в Японии на островах Токара с конца июня

14:20 13.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Район островов Токара на юге Японии с конца июня охвачен аномальной сейсмической активностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны.
Согласно данным сейсмологов, с 21 июня здесь зафиксировано больше 1900 землетрясений силой свыше одного балла. Среди серии толчков самым мощным стало землетрясение, произошедшее в начале июля. Магнитуда составила 5,5, а очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков достигла 6 баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.
В связи с угрозой повторных подземных толчков принято решение об эвакуации части жителей острова Акусэкидзима – одного из островов архипелага Токара.
Ранее газета The Asahi Shimbun сообщала, что в Японии правительство страны предупредило жителей государства о высокой вероятности разрушительного мегаземлетрясения в ближайшие годы. Специалисты прогнозируют возможные подземные толчки магнитудой 8-9 баллов в зоне разлома Нанкай – области у побережья Японии, где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты, образуя желоб на дне океана.
Последнее крупное землетрясение в районе разлома Нанкай магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года – толчки от него ощущались на обширной территории Японии. При землетрясении, по различным оценкам, погибли не менее 1,3 тысячи человек, пострадали около 2,6 тысячи человек, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Землетрясение вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
В районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
 
ЯпонияНовостиСейсмологияЗемлетрясениеСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей
15:39К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
15:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:43Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос
14:20Повышение сейсмоактивности – юг Японии сотрясают сотни землетрясений
13:43Самоубийство Старовойта и трофейный катер ВСУ: топ новостей недели
13:12Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
12:32Площадь пожара под Симферополем выросла почти в три раза
12:22Российские бойцы уничтожили две пусковые установки Patriot
12:05Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в Донбассе
11:43Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику США
11:08Переговоры Лаврова с Ким Чен Ыном: в МИД России рассказали подробности
10:39"Американская мечта" разбилась об Трампа: украинцы бегут из США
10:06В Крыму и Севастополе объявили затяжное штормовое предупреждение
09:38Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
09:11Крымский мост: увеличиваются очереди и время ожидания проезда
08:52В Феодосии произошла авария на водоочистной станции
08:26В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
07:52Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
07:27Четыре региона России атаковали ночью украинские беспилотники
Лента новостейМолния