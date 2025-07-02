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Землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Землетрясение произошло на Камчатке

Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T06:52

2025-07-02T06:52

2025-07-02T06:52

камчатка

петропавловск-камчатский

стихия

землетрясение

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале. По данным регионального главка МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. 29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, стихия, землетрясение, сейсмология, новости, россия