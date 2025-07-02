Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1147636638.html
Землетрясение произошло на Камчатке
Землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Землетрясение произошло на Камчатке
Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T06:52
2025-07-02T06:52
камчатка
петропавловск-камчатский
стихия
землетрясение
сейсмология
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8edcfcdd6c54ea7cdb1b31e85a0cbbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале. По данным регионального главка МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. 29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131007542_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b812c5c59f1559332b2a430d29108fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, петропавловск-камчатский, стихия, землетрясение, сейсмология, новости, россия
Землетрясение произошло на Камчатке

У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2

06:52 02.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 51 километр, глубина – 88,2, магнитуда – 5,2", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
"В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - уточнили в ведомстве.
29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.
16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КамчаткаПетропавловск-КамчатскийСтихияЗемлетрясениеСейсмологияНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
07:09Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
07:06Беспилотник уничтожен над Крымом
06:52Землетрясение произошло на Камчатке
06:37250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
06:10Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение
00:01Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 2 июля
22:57В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
22:42Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день
22:23Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров
22:04Крымский мост: оперативные данные к вечеру вторника
21:48Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
21:31Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию
21:05МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
20:48Когда прогреется море в Крыму
20:28В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
20:11Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус
19:51Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти
19:33Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин
Лента новостейМолния