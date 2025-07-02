Землетрясение произошло на Камчатке
У Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Авачинского залива на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" в своем Telegram-канале.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского – 51 километр, глубина – 88,2, магнитуда – 5,2", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС РФ, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
"В отдельных районах краевого центра подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - уточнили в ведомстве.
29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.
16 июня у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. 3 июня землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
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