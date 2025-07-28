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Новое землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Новое землетрясение произошло на Камчатке
Новое землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Новое землетрясение произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник утром на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T09:37
2025-07-28T09:35
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
сейсмология
землетрясение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник утром на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.Подземные толчки произошли около 6:13 мск на глубине 52 километра. Эпицентр находился в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Информации о пострадавших или повреждениях нет.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофыВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму
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РИА Новости Крым
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россия, камчатка, петропавловск-камчатский, сейсмология, землетрясение, новости
Новое землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке 28 июля произошло землетрясение магнитудой 5,2

09:37 28.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник утром на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Подземные толчки произошли около 6:13 мск на глубине 52 километра. Эпицентр находился в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Информации о пострадавших или повреждениях нет.
20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.
В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофы
В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
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РоссияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСейсмологияЗемлетрясениеНовости
 
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