https://crimea.ria.ru/20250728/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1148287020.html

Новое землетрясение произошло на Камчатке

Новое землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Новое землетрясение произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник утром на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T09:37

2025-07-28T09:37

2025-07-28T09:35

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

сейсмология

землетрясение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник утром на Камчатке, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.Подземные толчки произошли около 6:13 мск на глубине 52 километра. Эпицентр находился в 99 км от Петропавловска-Камчатского. Информации о пострадавших или повреждениях нет.20 июля у берегов Камчатки произошло несколько землетрясений. Магнитуда самых сильных толчков, по оценкам специалистов, достигала 7,6. О значительных повреждениях не сообщалось. Краевой главк МЧС сообщал, что после второго землетрясения в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для нескольких населенных пунктов Камчатки. Мэрия Петропавловска-Камчатского заявила, что высота цунами может достигнуть 2 метров. Позже угрозу цунами сняли.В Усть-Камчатском округе был введен режим повышенной готовности. Представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН рассказал, что почти 30 афтершоков произошли на Камчатке после мощных землетрясений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные землетрясения на Камчатке и Аляске – ждать ли крупной катастрофыВ Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человекСентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в Крыму

россия

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петропавловск-камчатский

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камчатка, петропавловск-камчатский, сейсмология, землетрясение, новости