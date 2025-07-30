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Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения

Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Это вызвало цунами, первая волна которого обрушилась на прибрежную зону. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T06:07

2025-07-30T06:07

2025-07-30T06:30

камчатка

землетрясение

цунами

происшествия

стихия

сейсмология

общество

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Это вызвало цунами, первая волна которого обрушилась на прибрежную зону. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 10:30 по местному времени. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны.По данным минздрава региона, женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, пишет РИА Новости.Как добавили в МЧС России, спасатели приступили к обследованию зданий после сильного землетрясения."Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - говорится в сообщении.По данным МЧС, волны цунами обрушились на острова Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района."Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - добавили спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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камчатка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, цунами, происшествия, стихия, сейсмология, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)