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Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Это вызвало цунами, первая волна которого обрушилась на прибрежную зону. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T06:07
2025-07-30T06:07
2025-07-30T06:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Это вызвало цунами, первая волна которого обрушилась на прибрежную зону. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 10:30 по местному времени. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны.По данным минздрава региона, женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, пишет РИА Новости.Как добавили в МЧС России, спасатели приступили к обследованию зданий после сильного землетрясения."Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - говорится в сообщении.По данным МЧС, волны цунами обрушились на острова Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района."Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - добавили спасатели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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камчатка, землетрясение, цунами, происшествия, стихия, сейсмология, общество, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
На Камчатку после сильного землетрясения обрушилось цунами
06:07 30.07.2025 (обновлено: 06:30 30.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске. Это вызвало цунами, первая волна которого обрушилась на прибрежную зону. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 10:30 по местному времени. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны.
"На прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась волна цунами. Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн", - сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.
По данным минздрава региона, женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения на Камчатке, пишет РИА Новости.
"Состояние пострадавшей женщины в аэропорту удовлетворительное. Ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как добавили в МЧС России, спасатели приступили к обследованию зданий после сильного землетрясения.
"Ощущались подземные толчки до 8,7 баллов. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, волны цунами обрушились на острова Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района.
"Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт город Северо-Курильск и рыбопромышленное предприятие "Алаид". Население эвакуировано", - добавили спасатели.
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