https://crimea.ria.ru/20250730/rezhim-chs-vveli-na-kamchatke-posle-tsunami-i-30-povtornykh-podzemnykh-tolchkov-1148337335.html

Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков

Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков

Режим чрезвычайной ситуации введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T07:44

2025-07-30T07:44

2025-07-30T09:07

камчатка

режим чс

землетрясение

цунами

происшествия

стихия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148337223_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_39dcc0806329af9b06fb6cb384d48f02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона.Землетрясение магнитудой 8,7 произошло Северо-Курильске в среду. После этого на прибрежную зону обрушилось цунами. В результате подземных толчков обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте.Кроме того, по данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, после основного мощного землетрясения последовала еще серия ощутимым подземных толчков.Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, режим чс, землетрясение, цунами, происшествия, стихия, новости