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Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
Режим чрезвычайной ситуации введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T07:44
2025-07-30T07:44
2025-07-30T09:07
камчатка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона.Землетрясение магнитудой 8,7 произошло Северо-Курильске в среду. После этого на прибрежную зону обрушилось цунами. В результате подземных толчков обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте.Кроме того, по данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, после основного мощного землетрясения последовала еще серия ощутимым подземных толчков.Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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камчатка, режим чс, землетрясение, цунами, происшествия, стихия, новости
Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
На Камчатке ввели режим ЧС после цунами и землетрясения
07:44 30.07.2025 (обновлено: 09:07 30.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами. Об этом сообщили в правительстве региона.
Землетрясение
магнитудой 8,7 произошло Северо-Курильске в среду. После этого на прибрежную зону обрушилось цунами. В результате подземных толчков обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте.
"Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, по данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, после основного мощного землетрясения последовала еще серия ощутимым подземных толчков.
"После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов", - уточнили специалисты.
Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
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