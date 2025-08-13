Рейтинг@Mail.ru
Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
Более 1200 афтершоков зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир после землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 1200 афтершоков зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир после землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий."По состоянию на 09.30 среды произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство.В результате землетрясения магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. Обрушились или значительно повреждены порядка 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса.По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма.В свою очередь главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко отмечала, что сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное правило – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции

В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения 10 августа

10:55 13.08.2025 (обновлено: 11:28 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Более 1200 афтершоков зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир после землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 10 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"По состоянию на 09.30 среды произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство.
В результате землетрясения магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле. Обрушились или значительно повреждены порядка 193 зданий в провинциях Балыкесир, Маниса и Бурса.
По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина, Произошедшее в турецкой провинции Балыкесир землетрясение не несет никаких рисков для Крыма.
В свою очередь главный научный сотрудник Крымского республиканского центра оценки сейсмической активности и оползневой опасности Бэлла Пустовитенко отмечала, что сейсмический потенциал Крыма предполагает большую вероятность 8-балльных землетрясений раз в 500 лет. В этой связи основное правило – вести строительство на полуострове в соответствии с картами сейсмического районирования.
