Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день

Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных в банкоматах РФ – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большой пожар под Симферополем вблизи села Мраморное. Ограничения в банкоматах с 1 сентября 2025 года. Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Всероссийские учения по антитеррору в образовательных учреждениях страны и новые нормы по выполнению домашнего задания. Проверка Ростехнадзора на Запорожской АЭС. Успехи армии России в зоне спецоперации и сбитые вражеские дроны над регионами РФ.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.
Большой пожар в Крыму
Пожар под Симферополем вблизи села Мраморное вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали, к тушению пожара привлекли вертолеты. К вечеру площадь пожара увеличилась до 12 гектаров, в 20:50 возгорание ликвидировали.
Ограничения на снятие наличных в банкоматах
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. Действовать лимит будет в течение 48 часов. Вступающие ограничения коснутся всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Володин в Пекине
В Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил во вторник сайт ГД. Глава парламента передал лидеру Китая слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов.
Заявления Кравцова
В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Также Кравцов проинформировал о новых нормах, принятых Минпросвещения, по которым на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.
Ситуация на ЗАЭС
В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС. Такие проверки являются регулярными, необходимы, в том числе, для обеспечения контроля ядерной безопасности и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточнили энергетики. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме.
Успехи армии России
За сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, всего за ночь над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
