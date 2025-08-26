Рейтинг@Mail.ru
Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день
Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день
Большой пожар под Симферополем вблизи села Мраморное. Ограничения в банкоматах с 1 сентября 2025 года. Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T22:51
2025-08-26T22:49
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большой пожар под Симферополем вблизи села Мраморное. Ограничения в банкоматах с 1 сентября 2025 года. Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Всероссийские учения по антитеррору в образовательных учреждениях страны и новые нормы по выполнению домашнего задания. Проверка Ростехнадзора на Запорожской АЭС. Успехи армии России в зоне спецоперации и сбитые вражеские дроны над регионами РФ.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Большой пожар в КрымуПожар под Симферополем вблизи села Мраморное вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали, к тушению пожара привлекли вертолеты. К вечеру площадь пожара увеличилась до 12 гектаров, в 20:50 возгорание ликвидировали.Ограничения на снятие наличных в банкоматахС 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. Действовать лимит будет в течение 48 часов. Вступающие ограничения коснутся всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Володин в ПекинеВ Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил во вторник сайт ГД. Глава парламента передал лидеру Китая слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов.Заявления КравцоваВ образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания.Также Кравцов проинформировал о новых нормах, принятых Минпросвещения, по которым на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.Ситуация на ЗАЭСВ целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС. Такие проверки являются регулярными, необходимы, в том числе, для обеспечения контроля ядерной безопасности и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточнили энергетики. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме.Успехи армии РоссииЗа сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, всего за ночь над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день

Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных в банкоматах РФ – главное за день

22:51 26.08.2025
 
© РИА Новости КрымТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большой пожар под Симферополем вблизи села Мраморное. Ограничения в банкоматах с 1 сентября 2025 года. Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Всероссийские учения по антитеррору в образовательных учреждениях страны и новые нормы по выполнению домашнего задания. Проверка Ростехнадзора на Запорожской АЭС. Успехи армии России в зоне спецоперации и сбитые вражеские дроны над регионами РФ.
О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.

Большой пожар в Крыму

Пожар под Симферополем вблизи села Мраморное вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали, к тушению пожара привлекли вертолеты. К вечеру площадь пожара увеличилась до 12 гектаров, в 20:50 возгорание ликвидировали.
Лесной пожар
Вчера, 15:31
Под Анапой потушили лесной пожар

Ограничения на снятие наличных в банкоматах

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. Действовать лимит будет в течение 48 часов. Вступающие ограничения коснутся всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Вклад в банке - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Вчера, 19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое

Володин в Пекине

В Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил во вторник сайт ГД. Глава парламента передал лидеру Китая слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов.
Гурзуф. Вид на гору Аю-Даг
Вчера, 18:48Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе

Заявления Кравцова

В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Также Кравцов проинформировал о новых нормах, принятых Минпросвещения, по которым на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.
Уроки русской речи - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Вчера, 17:35Эксклюзивы РИА Новости Крым
Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов

Ситуация на ЗАЭС

В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС. Такие проверки являются регулярными, необходимы, в том числе, для обеспечения контроля ядерной безопасности и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточнили энергетики. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме.
Ремонт дорог
Вчера, 16:28
Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область

Успехи армии России

За сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, всего за ночь над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото GEORG HOCHMUTH/APA/AFP
Вчера, 06:43
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
00:01Прохладные ночи и повышение температуры днем: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 27 августа
22:51Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день
22:42Трамп готов ввести санкции против Украины
22:22Политолог назвал главный фактор влияния на итоги выборов в 2025 году
22:06Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:37Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
21:31Крымская митрополия назвала кощунством попытку теракта с иконой
21:14Более 4000 объектов: как в Крыму борются с недостроями
20:48Устранят ли к 1 сентября дефицит водителей школьных автобусов в Крыму
20:28Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
20:05Пьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
19:45Когда исчезнет дефицит бензина на заправках Крыма
19:10Льготникам открывают социальные вклады и счета: что это такое
18:48"Чей Крым?": болгарский политик рассказал об отношении к региону в Европе
18:22Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
17:56Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
17:35Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
17:08Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами
16:43Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
