Большой пожар в Крыму и ограничение на выдачу наличных: главное за день

26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Большой пожар под Симферополем вблизи села Мраморное. Ограничения в банкоматах с 1 сентября 2025 года. Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Всероссийские учения по антитеррору в образовательных учреждениях страны и новые нормы по выполнению домашнего задания. Проверка Ростехнадзора на Запорожской АЭС. Успехи армии России в зоне спецоперации и сбитые вражеские дроны над регионами РФ.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Большой пожар в КрымуПожар под Симферополем вблизи села Мраморное вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали, к тушению пожара привлекли вертолеты. К вечеру площадь пожара увеличилась до 12 гектаров, в 20:50 возгорание ликвидировали.Ограничения на снятие наличных в банкоматахС 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. Действовать лимит будет в течение 48 часов. Вступающие ограничения коснутся всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Володин в ПекинеВ Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил во вторник сайт ГД. Глава парламента передал лидеру Китая слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов.Заявления КравцоваВ образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил во вторник министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания.Также Кравцов проинформировал о новых нормах, принятых Минпросвещения, по которым на выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа.Ситуация на ЗАЭСВ целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС. Такие проверки являются регулярными, необходимы, в том числе, для обеспечения контроля ядерной безопасности и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточнили энергетики. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, не выявлено. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме.Успехи армии РоссииЗа сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, всего за ночь над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

