Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава парламента передал лидеру Китая послание от президента России Владимира Путина, сообщается на сайте ГД.
Володин передал главе КНР теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского коллеги.
Спикер Госдумы проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
"Нам важно сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые на уровне глав государств. И именно этому было посвящено заседание нашей межпарламентской комиссии. Мы рассматриваем вопросы, которые являются актуальными в повестке развития отношений между двумя государствами", – сказал Володин.
Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов.
"Законодательные органы двух стран очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. Вы также вносите большой вклад в развитие двусторонних отношений", – заявил председатель КНР.
Кроме того, Вячеслав Володин выразил благодарность Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти и внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.
"Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам", – сказал спикер Госдумы.
Володин особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй Мировой войне. А председатель КНР напомнил, что на следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончание Второй Мировой войны.
"Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй Мировой войне", - заявил Си Цзиньпин.
В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи.
Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.
