Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Пекине прошла встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина. Глава парламента передал лидеру Китая послание от президента России Владимира Путина, сообщается на сайте ГД. Володин передал главе КНР теплые слова приветствия и добрые пожелания от российского коллеги.Спикер Госдумы проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).Си Цзиньпин, в свою очередь, высоко оценил взаимодействие российского и китайского парламентов."Законодательные органы двух стран очень тесно взаимодействуют для реализации договоренностей. Вы также вносите большой вклад в развитие двусторонних отношений", – заявил председатель КНР.Кроме того, Вячеслав Володин выразил благодарность Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти и внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.Володин особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй Мировой войне. А председатель КНР напомнил, что на следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончание Второй Мировой войны."Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй Мировой войне", - заявил Си Цзиньпин.В понедельник Володин во главе парламентской делегации России прибыл в КНР с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи.Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах — экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

