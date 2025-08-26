https://crimea.ria.ru/20250826/ogon-nastupaet-k-tusheniyu-pozhara-pod-simferopolem-privlekli-vertolety-1148991081.html
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T14:34
2025-08-26T14:34
2025-08-26T15:50
новости крыма
происшествия
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148991198_0:37:552:347_1920x0_80_0_0_a00155753afa19812dd93f830bc09173.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Также специалисты нарастили группировку спасателей.Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров."По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня", – добавили в МЧС.Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром вблизи села Мраморное Симферопольского района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в феодосийском отеле потушен - видеоВ Севастополе потушили пожар в СНТЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148991198_0:0:552:414_1920x0_80_0_0_d0b2165cb0f38b801e0e497f6eba5651.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, происшествия, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, пожар
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Площадь пожара под Симферополем увеличивается – к тушению привлекли вертолеты
14:34 26.08.2025 (обновлено: 15:50 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Также специалисты нарастили группировку спасателей.
"Два вертолета МИ-8 МЧС России привлечены к тушению ландшафтного пожара вблизи села Мраморное", – сказано в сообщении.
Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась
до 3 гектаров.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня", – добавили в МЧС.
Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром вблизи села Мраморное Симферопольского района, проинформировали в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: