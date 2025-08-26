Рейтинг@Mail.ru
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Также специалисты нарастили группировку спасателей.Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров."По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня", – добавили в МЧС.Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром вблизи села Мраморное Симферопольского района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в феодосийском отеле потушен - видеоВ Севастополе потушили пожар в СНТЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
симферопольский район
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты

Площадь пожара под Симферополем увеличивается – к тушению привлекли вертолеты

14:34 26.08.2025 (обновлено: 15:50 26.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Также специалисты нарастили группировку спасателей.

"Два вертолета МИ-8 МЧС России привлечены к тушению ландшафтного пожара вблизи села Мраморное", – сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров.
"По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня", – добавили в МЧС.
Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.
Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром вблизи села Мраморное Симферопольского района, проинформировали в надзорном ведомстве.
