Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты

Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T14:34

2025-08-26T14:34

2025-08-26T15:50

новости крыма

происшествия

симферопольский район

гу мчс рф по республике крым

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148991198_0:37:552:347_1920x0_80_0_0_a00155753afa19812dd93f830bc09173.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Два вертолета Ми-8 МЧС России привлекли к тушению возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. Также специалисты нарастили группировку спасателей.Кроме того, специалисты уточнили, что предварительная площадь пожара за минувший час увеличилась до 3 гектаров."По предварительной информации, площадь пожара составляет 3 га. Сухая, жаркая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня", – добавили в МЧС.Для защиты населенного пункта к месту направлена аэромобильная группировка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 110 человек и 24 единицы техники, рассказали в пресс-службе ведомства.Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром вблизи села Мраморное Симферопольского района, проинформировали в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в феодосийском отеле потушен - видеоВ Севастополе потушили пожар в СНТЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе

