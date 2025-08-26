https://crimea.ria.ru/20250826/vo-vsekh-obrazovatelnykh-zavedeniyakh-rf-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1148986288.html
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T12:55
2025-08-26T12:55
2025-08-26T12:58
новости
россия
образование в россии
дети
школа
минпросвещения рф
сергей кравцов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122615626_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c5a334dd05f635dd217a21195791f9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия", где проходит XII Общероссийское родительское собрание.И подчеркнул, что это одна из ключевых задач. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122615626_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0e3f18b11348381301bc8291305b8c97.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, россия, образование в россии, дети, школа, минпросвещения рф, сергей кравцов, безопасность
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
Антитеррористические учения проведут во всех образовательных учреждениях России 28 августа
12:55 26.08.2025 (обновлено: 12:58 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия", где проходит XII Общероссийское родительское собрание.
"Проведена оценка и со стороны Роспотребнадзора, региональных министерств, министерства внутренних дел всех школьных зданий, детских садов, колледжей, чтобы прежде всего все требования, которые необходимо перед началом года соблюсти, они все были реализованы, чтобы максимально учебный год прошел безопасно", – сказал Кравцов.
И подчеркнул, что это одна из ключевых задач. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.
Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.