Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения

2025-08-26T12:55

2025-08-26T12:55

2025-08-26T12:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия", где проходит XII Общероссийское родительское собрание.И подчеркнул, что это одна из ключевых задач. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

