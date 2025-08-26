Рейтинг@Mail.ru
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия", где проходит XII Общероссийское родительское собрание.И подчеркнул, что это одна из ключевых задач. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения

Антитеррористические учения проведут во всех образовательных учреждениях России 28 августа

12:55 26.08.2025 (обновлено: 12:58 26.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во вторник в Москве на площадке Национального центра "Россия", где проходит XII Общероссийское родительское собрание.
"Проведена оценка и со стороны Роспотребнадзора, региональных министерств, министерства внутренних дел всех школьных зданий, детских садов, колледжей, чтобы прежде всего все требования, которые необходимо перед началом года соблюсти, они все были реализованы, чтобы максимально учебный год прошел безопасно", – сказал Кравцов.
И подчеркнул, что это одна из ключевых задач. Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге организованы Минпросвещения России совместно с МЧС, МВД и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета.
Образовательным организациям рекомендовано в рамках инструктажей, предшествующих практической отработке учебных вопросов, организовать просмотр видеоматериала, содержащего примеры положительного опыта и разбор типичных ошибок, выявленных по результатам проведения предыдущих учений.
