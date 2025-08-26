Рейтинг@Mail.ru
Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотников - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотников
Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T08:08
2025-08-26T08:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, сообщили в Минобороны РФ.За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что по 6 БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. 5 – над Волгоградской областью, 4 – над Брянской область, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей. А также по 2 – над Белгородской и Курской областями, по одному – над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.Накануне вечером 37 украинских беспилотников сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:08 26.08.2025 (обновлено: 08:19 26.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, сообщили в Минобороны РФ.
"26 августа с 7.00 до 7.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА.
В оборонном ведомстве уточнили, что по 6 БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. 5 – над Волгоградской областью, 4 – над Брянской область, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей. А также по 2 – над Белгородской и Курской областями, по одному – над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.
Накануне вечером 37 украинских беспилотников сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
