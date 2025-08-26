Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотников

https://crimea.ria.ru/20250826/ataka-na-krym-sily-pvo-sbili-vosem-bespilotnikov-1148980543.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Восемь украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом утром во вторник, сообщили в Минобороны РФ.За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА. В оборонном ведомстве уточнили, что по 6 БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей. 5 – над Волгоградской областью, 4 – над Брянской область, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей. А также по 2 – над Белгородской и Курской областями, по одному – над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.Накануне вечером 37 украинских беспилотников сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

