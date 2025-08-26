https://crimea.ria.ru/20250826/bolshoy-landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-potushili-1149008485.html
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
26.08.2025
2025-08-26T21:37
2025-08-26T21:37
2025-08-26T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности около села Мраморное в Симферопольском районе полностью ликвидировано. Об этом сообщает Главное управление МЧС по КрымуПожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали. К вечеру вторника сообщалось о локализации пожара на площади 12 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Анапой потушили лесной пожарПожар в феодосийском отеле потушен - видеоУщерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
