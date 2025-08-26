Рейтинг@Mail.ru
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили
Возгорание сухой растительности около села Мраморное в Симферопольском районе полностью ликвидировано. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Крыму РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T21:37
2025-08-26T21:37
новости крыма
симферопольский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148991198_0:37:552:347_1920x0_80_0_0_a00155753afa19812dd93f830bc09173.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности около села Мраморное в Симферопольском районе полностью ликвидировано. Об этом сообщает Главное управление МЧС по КрымуПожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали. К вечеру вторника сообщалось о локализации пожара на площади 12 гектаров.
симферопольский район
Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушили

Под Симферополем ликвидировали большой ландшафтный пожар

21:37 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности около села Мраморное в Симферопольском районе полностью ликвидировано. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Крыму
"В 20:50 полная ликвидация пожара в Симферопольском районе", – проинформировали спастели.
Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали. К вечеру вторника сообщалось о локализации пожара на площади 12 гектаров.
