Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений... 

2025-08-26T10:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В чем суть нововведенийС 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.В их числе: нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата); снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа; перевод гражданином на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и другие.Также будет считаться подозрительным, если клиент незадолго до операции активнее обычного общался по телефону и получал много сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.Кроме того, ограничения могут быть введены при смене номера телефона для авторизации в интернет-банке, при получении информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, а также наличии на его устройстве вредоносных программ.Действовать лимит будет в течение 48 часов.Количество банковских карт тоже ограничатПо мнению главы профильного думского комитета Анатолия Аксакова, данные ограничения являются оправданными для противостояния дистанционным мошенникам. Он отметил, что уже в этом году объем хищений средств россиян телефонными аферистами составил порядка 200 миллиардов рублей. По словам парламентария, практика показала, что воровству денег у россиян предшествовало их нетипичное поведение, когда клиенты в разных нетипичных для себя местах и в непривычное время вдруг активно начинали снимать деньги со счета.Аксаков уверен, что подавляющему большинству россиян нововведение не доставит неудобств.Если же операция по снятию наличности вызвала у банка подозрение, и ограничения были введены, клиенту нужно будет обратиться в ближайшее удобное отделение. Если операцию осуществлял действительно он и ему необходимо срочно обналичить определенную сумму, то в банке это можно будет сделать сразу. Главное в таких случаях – иметь при себе паспорт.Аксаков добавил, что уже в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам главы комитета, на данный момент речь идет о максимум 20 картах для одного лица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредитыЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в КрымуПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы

