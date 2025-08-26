Рейтинг@Mail.ru
Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября
Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября
Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября
Вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений... РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В чем суть нововведенийС 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.В их числе: нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата); снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа; перевод гражданином на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и другие.Также будет считаться подозрительным, если клиент незадолго до операции активнее обычного общался по телефону и получал много сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.Кроме того, ограничения могут быть введены при смене номера телефона для авторизации в интернет-банке, при получении информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, а также наличии на его устройстве вредоносных программ.Действовать лимит будет в течение 48 часов.Количество банковских карт тоже ограничатПо мнению главы профильного думского комитета Анатолия Аксакова, данные ограничения являются оправданными для противостояния дистанционным мошенникам. Он отметил, что уже в этом году объем хищений средств россиян телефонными аферистами составил порядка 200 миллиардов рублей. По словам парламентария, практика показала, что воровству денег у россиян предшествовало их нетипичное поведение, когда клиенты в разных нетипичных для себя местах и в непривычное время вдруг активно начинали снимать деньги со счета.Аксаков уверен, что подавляющему большинству россиян нововведение не доставит неудобств.Если же операция по снятию наличности вызвала у банка подозрение, и ограничения были введены, клиенту нужно будет обратиться в ближайшее удобное отделение. Если операцию осуществлял действительно он и ему необходимо срочно обналичить определенную сумму, то в банке это можно будет сделать сразу. Главное в таких случаях – иметь при себе паспорт.Аксаков добавил, что уже в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам главы комитета, на данный момент речь идет о максимум 20 картах для одного лица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредитыЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в КрымуПорядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября

Ограничения по снятию наличных в банкоматах не почувствуют 99% россиян – депутат Госдумы

10:05 26.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Вступающие в силу с 1 сентября ограничения на выдачу наличных денег через банкомат коснется всех россиян, но подавляющее большинство граждан этих нововведений просто не заметят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В чем суть нововведений
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличных денег, если операция покажется им подозрительной. В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации.
В их числе: нехарактерное для человека поведение при снятии денег (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата); снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа; перевод гражданином на свой счет более 200 тыс. рублей по СБП со своего счета в другом банке и другие.
Также будет считаться подозрительным, если клиент незадолго до операции активнее обычного общался по телефону и получал много сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Кроме того, ограничения могут быть введены при смене номера телефона для авторизации в интернет-банке, при получении информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, а также наличии на его устройстве вредоносных программ.
Действовать лимит будет в течение 48 часов.
Количество банковских карт тоже ограничат
По мнению главы профильного думского комитета Анатолия Аксакова, данные ограничения являются оправданными для противостояния дистанционным мошенникам. Он отметил, что уже в этом году объем хищений средств россиян телефонными аферистами составил порядка 200 миллиардов рублей. По словам парламентария, практика показала, что воровству денег у россиян предшествовало их нетипичное поведение, когда клиенты в разных нетипичных для себя местах и в непривычное время вдруг активно начинали снимать деньги со счета.
Аксаков уверен, что подавляющему большинству россиян нововведение не доставит неудобств.

"Эти правила будут касаться всех граждан, но процентов 99 даже не заметят, что такие правила введены. Система, которую разработал ЦБ, позволяет выявить с достаточно высокой точностью, что человек ведет себя нетипично и находится под влиянием преступников", - сказал он.

Если же операция по снятию наличности вызвала у банка подозрение, и ограничения были введены, клиенту нужно будет обратиться в ближайшее удобное отделение. Если операцию осуществлял действительно он и ему необходимо срочно обналичить определенную сумму, то в банке это можно будет сделать сразу. Главное в таких случаях – иметь при себе паспорт.
Аксаков добавил, что уже в осеннюю сессию в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. По словам главы комитета, на данный момент речь идет о максимум 20 картах для одного лица.
