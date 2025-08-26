https://crimea.ria.ru/20250826/sily-pvo-rossii-unichtozhili-shest-aviabomb-i-raketu-neptun-1148987775.html

Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"

Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"

Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили пункты управления и места запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении еще 1130 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Также ранее в результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотниковАрмия России освободила Запорожское в Днепропетровской областиРоссия сорвала украинскую ракетную программу

2025

