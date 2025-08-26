Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T13:33
2025-08-26T13:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили пункты управления и места запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении еще 1130 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Также ранее в результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных.
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"

Силы ПВО России сбили шесть украинских авиабомб и 191 беспилотник за сутки

13:33 26.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 191 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили пункты управления и места запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.
Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении еще 1130 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Также ранее в результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных.
