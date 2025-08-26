https://crimea.ria.ru/20250826/sily-pvo-rossii-unichtozhili-shest-aviabomb-i-raketu-neptun-1148987775.html
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун" - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T13:33
2025-08-26T13:33
2025-08-26T13:33
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
пво
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147474442_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_80ea399c0c5138ef2f6a54855393939e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили пункты управления и места запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах.Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении еще 1130 украинских боевиков на всех фронтах спецоперации за сутки. Также ранее в результате мощных групповых ударов Вооруженных сил России по пунктам временной дислокации ВСУ украинские войск потеряли четыре установки реактивных систем залпового огня, три танка и другую технику, а также более 600 военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотниковАрмия России освободила Запорожское в Днепропетровской областиРоссия сорвала украинскую ракетную программу
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147474442_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_21a1998b315724a89eb7423879ced5e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, пво, потери всу
Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
Силы ПВО России сбили шесть украинских авиабомб и 191 беспилотник за сутки