Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1200 боевиков и технику

За сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Об этом во вторник сообщили в... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T15:43

2025-08-26T15:43

2025-08-26T15:25

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За сутки украинский режим потерял еще более 1200 боевиков, а также десятки единиц техники и вооружения на всех линиях фронта. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" поразили украинские силы в Сумской области, подавив сопротивление ВСУ в районах пяти населенных пунктов. Разгромлены бригады ВСУ и на Харьковском направлении.На этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 160 боевиков, две боевые бронемашины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего.Подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, ослабив противника в Харьковской области и в ДНР."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США, бронеавтомобиль "Snatch" производства Великобритании и бронемашина "Senator" канадского производства. Уничтожены 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", – перечислили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск обосновались на выгодных рубежах и позициях, боевики киевского режима повержены в районах восьми населенных пунктов на территории ДНР.Потери ВСУ на этом участке превысили 185 боевиков, сожжены две боевые бронемашины, три автомобиля, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и поразили бригады ВСУ на территории ДНР – в районах шести населенных пунктов. Украинские вооруженные формирования понесли значительные потери: до 400 боевиков, семь боевых бронемашин, в том числе поставляемых режиму Зеленского из Канады, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, ослабив его силы в Днепропетровской и Запорожской областях и в ДНР.В ходе боев ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, две боевые бронемашины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии, уточнили в оборонном ведомстве.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив за сутки свыше 65 боевиков ВСУ, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Ранее во вторник также сообщалось, что противовоздушная оборона России поразила шесть украинских авиабомб, ракету "Нептун" и 191 вражеский беспилотник за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотниковАрмия России освободила Запорожское в Днепропетровской областиРоссия сорвала украинскую ракетную программу

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

