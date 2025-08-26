https://crimea.ria.ru/20250826/v-krymu-spasli-ot-ognya-sadovoe-tovarischestvo-rosinka-1148995044.html
В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
26.08.2025
В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
В Крыму защитили от огня постройки в садовом товариществе "Росинка". Пожар от горящей сухой растительности затронул хозпостройки в дачном поселении, жилые дома... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T15:57
2025-08-26T15:57
2025-08-26T16:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В Крыму защитили от огня постройки в садовом товариществе "Росинка". Пожар от горящей сухой растительности затронул хозпостройки в дачном поселении, жилые дома не пострадали. Об этом сообщает главк МЧС России по Крыму.Авиацией МЧС России совершено 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн. На месте работает водоподвозящая техника и тракторы. Забор воды производится из Симферопольского водохранилища. Всего привлечено 163 человек и 44 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, рассказали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в феодосийском отеле потушен - видеоВ Севастополе потушили пожар в СНТЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
2025
15:57 26.08.2025 (обновлено: 16:01 26.08.2025)