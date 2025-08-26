Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров

https://crimea.ria.ru/20250826/ploschad-landshaftnogo-pozhara-pod-simferopolem-vozrosla-do-12-gektarov-1148997303.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара вблизи села Мраморное под Симферополем увеличилась до 12 гектаров. Такие предварительные данные озвучил начальник главка МЧС Росиии по Крыму Аркадий Ожигин.Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали.На месте работают 164 человека, больше 40 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По последним данным, они совершили уже 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам

