Рейтинг@Mail.ru
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250826/ploschad-landshaftnogo-pozhara-pod-simferopolem-vozrosla-do-12-gektarov-1148997303.html
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров
Площадь пожара вблизи села Мраморное под Симферополем увеличилась до 12 гектаров. Такие предварительные данные озвучил начальник главка МЧС Росиии по Крыму... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T16:15
2025-08-26T16:20
крым
срочные новости крыма
пожар
аркадий ожигин
гу мчс рф по республике крым
пожар в симферопольском районе крыма
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148996059_0:40:575:364_1920x0_80_0_0_5c213e3d19e3d993a4a6106ce5965c96.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара вблизи села Мраморное под Симферополем увеличилась до 12 гектаров. Такие предварительные данные озвучил начальник главка МЧС Росиии по Крыму Аркадий Ожигин.Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали.На месте работают 164 человека, больше 40 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По последним данным, они совершили уже 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148996059_31:0:575:408_1920x0_80_0_0_9f1a29ba7373dd0fb09a4dbae174f5df.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, срочные новости крыма, пожар, аркадий ожигин, гу мчс рф по республике крым, пожар в симферопольском районе крыма, симферопольский район
Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров

Площадь пожара в Мраморном под Симферополем выросла до 12 гектаров – МЧС

16:15 26.08.2025 (обновлено: 16:20 26.08.2025)
 
© РИА Новости КрымТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара вблизи села Мраморное под Симферополем увеличилась до 12 гектаров. Такие предварительные данные озвучил начальник главка МЧС Росиии по Крыму Аркадий Ожигин.
Пожар под Симферополем вспыхнул во вторник днем – загорелась сухая трава в районе четырех садовых товариществ. Изначально его площадь составляла около двух гектаров. Как уточняли в МЧС, огонь угрожал жилым домам, однако его распространения удалось избежать. Позже стало известно, что пламя перешло на хозпостройки в дачном поселении СНТ "Росинка", жилые дома не пострадали.

"Площадь, пройденная пожаром, предварительно составляет 12 га. Пострадавших, предварительно, нет. По пострадавшим хозпостройкам – информацию уточняем", – рассказал он журналистам.

На месте работают 164 человека, больше 40 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. По последним данным, они совершили уже 16 сбросов воды общим объемом 48 тонн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
 
КрымСрочные новости КрымаПожарАркадий ОжигинГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар в Симферопольском районе КрымаСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в Кузбассе
17:56Команданте Че Гевара был в "Артеке": тайна одной поездки
17:35Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
17:08Бюджет Крыма получил свыше 500 млн от управления корпоративными правами
16:43Масштабный пожар в Крыму локализован на 12 гектарах
16:28Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область
16:15Площадь ландшафтного пожара под Симферополем возросла до 12 гектаров
16:09В Ялте открыли комплекс для размещения росгвардейцев
16:06Севастопольцу дали 14 лет за слив Киеву данных о военной технике РФ
15:57В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
15:43Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1200 боевиков и технику
15:31Под Анапой потушили лесной пожар
15:18Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
15:07В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
14:53Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания
14:34Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
14:25В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море
14:10Крымский мост: очередь растет с двух сторон
13:53Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД
13:47Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
Лента новостейМолния