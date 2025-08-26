Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС

https://crimea.ria.ru/20250826/kontrol-yadernoy-bezopasnosti---rostekhnadzor-proveril-zaes-1148984018.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции."Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора провели плановый мониторинг на Запорожской АЭС. <...> В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции", - говорится в сообщении.Такие проверки являются регулярными и необходимы, в том числе, для обеспечения контроля за ядерной безопасностью, и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточняют энергетики.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате случился пожар.Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭСПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

