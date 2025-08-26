https://crimea.ria.ru/20250826/kontrol-yadernoy-bezopasnosti---rostekhnadzor-proveril-zaes-1148984018.html
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T12:33
2025-08-26T12:33
2025-08-26T12:33
заэс (запорожская атомная электростанция)
ядерная энергетика
безопасность
ростехнадзор
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139534272_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_f3e9ea6a8db105d4dc67d3ade0125e13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции."Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора провели плановый мониторинг на Запорожской АЭС. <...> В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции", - говорится в сообщении.Такие проверки являются регулярными и необходимы, в том числе, для обеспечения контроля за ядерной безопасностью, и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточняют энергетики.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате случился пожар.Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭСПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139534272_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a5cbed7e2f9f6326b19594c7c4d6833a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), ядерная энергетика, безопасность, ростехнадзор, запорожская область, новости
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
На Запорожской АЭС проверили систему учета ядерных материалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции.
"Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора провели плановый мониторинг на Запорожской АЭС. <...> В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции", - говорится в сообщении.
Такие проверки являются регулярными и необходимы, в том числе, для обеспечения контроля за ядерной безопасностью, и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточняют энергетики.
"По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме", - сказано в тексте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики попытались обстрелять
территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате случился пожар.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила
о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: