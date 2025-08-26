Рейтинг@Mail.ru
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T12:33
2025-08-26T12:33
заэс (запорожская атомная электростанция)
ядерная энергетика
безопасность
ростехнадзор
запорожская область
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции."Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора провели плановый мониторинг на Запорожской АЭС. &lt;...&gt; В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции", - говорится в сообщении.Такие проверки являются регулярными и необходимы, в том числе, для обеспечения контроля за ядерной безопасностью, и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточняют энергетики.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате случился пожар.Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
заэс (запорожская атомная электростанция), ядерная энергетика, безопасность, ростехнадзор, запорожская область, новости
Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС

На Запорожской АЭС проверили систему учета ядерных материалов

12:33 26.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В целях обеспечения контроля за ядерной безопасностью Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС, сообщает официальный Telegram-канал станции.
"Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора провели плановый мониторинг на Запорожской АЭС. <...> В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции", - говорится в сообщении.
Такие проверки являются регулярными и необходимы, в том числе, для обеспечения контроля за ядерной безопасностью, и особенно актуальны в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, уточняют энергетики.
"По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме", - сказано в тексте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате случился пожар.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
