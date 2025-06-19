https://crimea.ria.ru/20250619/pochemu-seychas-opasno-zapuskat-rabotu-zaporozhskoy-aes-1147337952.html

Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

Для перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо обеспечить стабильное электропитание, достаточное количество воды для охлаждения и... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T09:07

2025-06-19T09:07

2025-06-19T09:16

магатэ

мнения

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня – РИА Новости Крым. Для перезапуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) необходимо обеспечить стабильное электропитание, достаточное количество воды для охлаждения и безопасные условия работы персонала. Об этом РИА Новости на полях ПМЭФ заявил заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков.Он добавил, что постоянные перебои с электропитанием также делают эксплуатацию станции крайне опасной. Аварийные дизель-генераторы, по его словам, не предназначены для длительной работы – их ресурс ограничен и использование в качестве постоянного источника питания подрывает как экономику, так и безопасность объекта.Не менее важным условием для запуска Чудаков назвал спокойную обстановку для персонала станции.На данный момент энергоблоки ЗАЭС остановлены, и это, по мнению замглавы МАГАТЭ, правильно: остаточное тепловыделение постепенно снижается, что снижает риск перегрева.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭПровокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магатэ, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, безопасность