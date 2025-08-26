https://crimea.ria.ru/20250826/pod-simferopolem-tushat-pozhar-na-dvukh-gektarakh-1148989050.html
Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
К ликвидации возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района привлечены больше 80 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. К ликвидации возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района привлечены больше 80 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На месте возгорания работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, горной поисково-спасательной части Специализированного отряда, лесхоза, администрация сельского поселения, уточнили в МЧС.Кроме того, привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 84 человек и 22 единицы техники, добавили специалисты.Также во вторник стало известно, что в Новороссийском и Анапском лесничествах локализован ландшафтный пожар на площади 11,2 гектара. К тушению привлекли авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в СНТПожар в феодосийском отеле потушен - видеоЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе
Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
Пожар под Симферополем угрожает жилым домам – огонь распространился на два гектара
13:47 26.08.2025 (обновлено: 14:21 26.08.2025)