Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам

К ликвидации возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района привлечены больше 80 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. К ликвидации возгорания сухой растительности вблизи села Мраморное Симферопольского района привлечены больше 80 человек и 22 единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.На месте возгорания работают сотрудники МЧС России и МЧС Крыма, горной поисково-спасательной части Специализированного отряда, лесхоза, администрация сельского поселения, уточнили в МЧС.Кроме того, привлечена аэромобильная группировка республиканского главка МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 84 человек и 22 единицы техники, добавили специалисты.Также во вторник стало известно, что в Новороссийском и Анапском лесничествах локализован ландшафтный пожар на площади 11,2 гектара. К тушению привлекли авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе потушили пожар в СНТПожар в феодосийском отеле потушен - видеоЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районе

новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, симферопольский район, пожар