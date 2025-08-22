Рейтинг@Mail.ru
Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день
Масштабная авария на водоводе на востоке Крыма. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложений президента США Дональда Трампа по... РИА Новости Крым, 22.08.2025
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Масштабная авария на водоводе на востоке Крыма. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Ликвидация сети узлов связи украинских колл-центров в Крыму. Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба". Освобождение российскими военными еще трех населенных пунктов в зоне спецоперации. День государственного флага Российской Федерации и новый гимн Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авария на водоводе в КрымуДесять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Полное восстановление водоснабжения ожидается к утру 24 августа.Отказ Зеленского от предложений ТрампаГлава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, добавил министр.Украинские колл-центрыВ Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях, сообщили 22 августа в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета.Очередная киевская атака на нефтепровод "Дружба"Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с этой атакой.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ Дональда Трампа на его письмо, где президент США сообщает, что "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Успехи армии РоссииВойска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе – Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Всего за неделю военные РФ уничтожили более девяти тысяч боевиков ВСУ, 665 единиц техники и освободили девять населенных пунктов, нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины, сообщает Минобороны России. Средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым.День государственного флага РФ22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В это день Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил новый гимн республики. В нем прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму. В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов. С борта Международной космической станции (МКС) соотечественников поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.
крым
россия
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день

Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского от предложений Трампа – главное за день

23:11 22.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Масштабная авария на водоводе на востоке Крыма. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Ликвидация сети узлов связи украинских колл-центров в Крыму. Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба". Освобождение российскими военными еще трех населенных пунктов в зоне спецоперации. День государственного флага Российской Федерации и новый гимн Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Авария на водоводе в Крыму

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Полное восстановление водоснабжения ожидается к утру 24 августа.
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
19:10Радио "Спутник в Крыму"
Более 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидролог

Отказ Зеленского от предложений Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, добавил министр.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
21:16
Трамп обозначил вероятные сроки новых переговоров по Украине

Украинские колл-центры

В Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях, сообщили 22 августа в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
16:43
Госуслуги подверглись кибератаке

Очередная киевская атака на нефтепровод "Дружба"

Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с этой атакой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ Дональда Трампа на его письмо, где президент США сообщает, что "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
10:38
ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском

Успехи армии России

Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе – Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Всего за неделю военные РФ уничтожили более девяти тысяч боевиков ВСУ, 665 единиц техники и освободили девять населенных пунктов, нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины, сообщает Минобороны России. Средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым.
Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
06:01Радио "Спутник в Крыму"
Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле

День государственного флага РФ

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В это день Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил новый гимн республики. В нем прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму. В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов. С борта Международной космической станции (МКС) соотечественников поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.
Дождь - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
19:51Радио "Спутник в Крыму"
Холодный атмосферный фронт накроет Крым в выходные
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
