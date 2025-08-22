https://crimea.ria.ru/20250822/avariya-na-vodovode-v-krymu-i-otkaz-zelenskogo-trampu-glavnoe-za-den-1148918979.html

Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день

Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Авария на водоводе в Крыму и отказ Зеленского Трампу: главное за день

Масштабная авария на водоводе на востоке Крыма. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложений президента США Дональда Трампа по... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T23:11

2025-08-22T23:11

2025-08-22T23:11

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acba3bf5ad72b61a1a70e63d995a4678.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Масштабная авария на водоводе на востоке Крыма. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Ликвидация сети узлов связи украинских колл-центров в Крыму. Очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба". Освобождение российскими военными еще трех населенных пунктов в зоне спецоперации. День государственного флага Российской Федерации и новый гимн Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авария на водоводе в КрымуДесять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов. Без воды остались, в том числе, потребители в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке. Во второй половине дня аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершили, проинформировал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Полное восстановление водоснабжения ожидается к утру 24 августа.Отказ Зеленского от предложений ТрампаГлава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американского лидера по урегулированию на Украине, которые США считают необходимыми, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании NBC. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, добавил министр.Украинские колл-центрыВ Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях, сообщили 22 августа в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета.Очередная киевская атака на нефтепровод "Дружба"Киевский режим совершил очередную атаку на нефтепровод "Дружба", поставки нефти в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в социальной сети. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с этой атакой.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ Дональда Трампа на его письмо, где президент США сообщает, что "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Успехи армии РоссииВойска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе – Катериновку, Владимировку и Русин Яр. Всего за неделю военные РФ уничтожили более девяти тысяч боевиков ВСУ, 665 единиц техники и освободили девять населенных пунктов, нанесли шесть групповых ударов по ВПК Украины, сообщает Минобороны России. Средства противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым.День государственного флага РФ22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В это день Государственный совет Крыма на внеочередной сессии утвердил новый гимн республики. В нем прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму. В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов. С борта Международной космической станции (МКС) соотечественников поздравили космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250822/bolee-70-naselennykh-punktov-v-krymu-ispytyvayut-defitsit-vody--gidrolog-1148905896.html

https://crimea.ria.ru/20250822/tramp-oboznachil-veroyatnye-sroki-novykh-peregovorov-po-ukraine-1148924155.html

https://crimea.ria.ru/20250822/gosuslugi-podverglis-kiberatake-1148916957.html

https://crimea.ria.ru/20250822/vsu-udarili-po-obektu-toplivnoy-infrastruktury-pod-bryanskom-1148903961.html

https://crimea.ria.ru/20250822/garantii-bezopasnosti-po-evropeyski-chto-stoit-za-etim-na-samom-dele-1148897563.html

https://crimea.ria.ru/20250822/kholodnyy-atmosfernyy-front-nakroet-krym-v-vykhodnye-1148914412.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости