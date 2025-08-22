https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-utverdili-novyy-gimn-respubliki--1148904720.html
В Крыму утвердили новый гимн республики
В Крыму утвердили новый гимн республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в пятницу утвердил новый гимн республики. Соответствующие изменения в закон "О государственных символах Республики Крым" в первом и втором чтениях единогласно поддержали 63 депутата парламента региона. Всего на конкурс поступило 122 заявки, 94 из них соответствовали требованиям и положениям. Заявки поступили из Крыма, Севастополя, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, Татарстана и других регионов.Члены комиссии прослушали все заявленные произведения. На основании суммы выставленных оценок, был составлен рейтинг проектов. Три варианта, набравшие наибольшее количество баллов, были вынесены на открытое голосование конкурсной комиссии. Единогласно лучшим проектом был признан вариант гимна Резника и Ковитиди. Позже в текст и музыку гимна были внесены некоторые изменения. Второе место заняли авторы из Краснодара, третье - проект из Москвы.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поблагодарил всех участников конкурса, которые подали свои заявки, и всех крымчан за неравнодушие к судьбе республики и ее символов.По словам первого вице-спикера Госсовета РК Сергея Цекова, в новом варианте гимна отражено воссоединение Крыма с Россией.В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму утвердили новый гимн республики
11:45 22.08.2025 (обновлено: 12:45 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в пятницу утвердил новый гимн республики. Соответствующие изменения в закон "О государственных символах Республики Крым" в первом и втором чтениях единогласно поддержали 63 депутата парламента региона.
Перед голосованием депутатов произведение прозвучало в сессионном зале парламента. Стихи и музыку нового гимна Крыма написали народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их вариант гимна одержал победу в объявленном Госсоветом РК конкурсе, который завершился в июне.
Всего на конкурс поступило 122 заявки, 94 из них соответствовали требованиям и положениям. Заявки поступили из Крыма, Севастополя, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, Татарстана и других регионов.
Члены комиссии прослушали все заявленные произведения. На основании суммы выставленных оценок, был составлен рейтинг проектов. Три варианта, набравшие наибольшее количество баллов, были вынесены на открытое голосование конкурсной комиссии. Единогласно лучшим проектом был признан вариант гимна Резника и Ковитиди. Позже в текст и музыку гимна были внесены некоторые изменения.
Второе место заняли авторы из Краснодара, третье - проект из Москвы.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поблагодарил всех участников конкурса, которые подали свои заявки, и всех крымчан за неравнодушие к судьбе республики и ее символов.
"Работа над гимном, безусловно, приобрела народный характер. Мы хотели вложить в новый гимн наши крымские смыслы, с которыми мы прошли Крымскую весну, и которые являются для нас сакральными. В новый им вписана жизнь, которую мы прожили за все эти годы", – отметил Константинов.
По словам первого вице-спикера Госсовета РК Сергея Цекова, в новом варианте гимна отражено воссоединение Крыма с Россией.
"В гимне есть слова президента России Владимира Путина о возвращении Крыма в родную гавань, девиз герба Республики Крым "Процветание в единстве". Историческим названием Крымского полуострова Таврида подчеркнута связь между разными периодами истории Крыма", – сказал Цеков.
В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, добавил он.
