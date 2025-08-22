https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-utverdili-novyy-gimn-respubliki--1148904720.html

В Крыму утвердили новый гимн республики

В Крыму утвердили новый гимн республики - РИА Новости Крым, 22.08.2025

В Крыму утвердили новый гимн республики

Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в пятницу утвердил новый гимн республики. Соответствующие изменения в закон "О государственных символах... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T11:45

2025-08-22T11:45

2025-08-22T12:45

гимн крыма

крым

госсовет рф

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127255372_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e0f722845ee27f50324cdd8be6bb6810.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в пятницу утвердил новый гимн республики. Соответствующие изменения в закон "О государственных символах Республики Крым" в первом и втором чтениях единогласно поддержали 63 депутата парламента региона. Всего на конкурс поступило 122 заявки, 94 из них соответствовали требованиям и положениям. Заявки поступили из Крыма, Севастополя, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, Татарстана и других регионов.Члены комиссии прослушали все заявленные произведения. На основании суммы выставленных оценок, был составлен рейтинг проектов. Три варианта, набравшие наибольшее количество баллов, были вынесены на открытое голосование конкурсной комиссии. Единогласно лучшим проектом был признан вариант гимна Резника и Ковитиди. Позже в текст и музыку гимна были внесены некоторые изменения. Второе место заняли авторы из Краснодара, третье - проект из Москвы.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов поблагодарил всех участников конкурса, которые подали свои заявки, и всех крымчан за неравнодушие к судьбе республики и ее символов.По словам первого вице-спикера Госсовета РК Сергея Цекова, в новом варианте гимна отражено воссоединение Крыма с Россией.В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гимн крыма, крым, госсовет рф, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)