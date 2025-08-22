https://crimea.ria.ru/20250822/avariynye-raboty-na-vodoprovode-feodosiya--sudak-polnostyu-zaversheny-1148911430.html

Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду

Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду

Аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершены. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий... РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершены. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Накануне также сообщалось, что без водоснабжения остался Судак.Гоцанюк проинформировал, что настоящее время уже осуществляется поэтапное заполнение водопроводной сети, которое, по предварительным оценкам, займет до полутора суток.В период временного отключения для обеспечения питьевой водой пострадавших населенных пунктов мобилизовано 35 единиц техники. Подвоз воды осуществлялся в приоритетном порядке для населения, социальных объектов, гостиниц и пансионатов, также проинформировал Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи водыСитуация с питьевым водоснабжением в Крыму - информация властей

