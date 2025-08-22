Рейтинг@Mail.ru
Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
Аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершены. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершены. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Накануне также сообщалось, что без водоснабжения остался Судак.Гоцанюк проинформировал, что настоящее время уже осуществляется поэтапное заполнение водопроводной сети, которое, по предварительным оценкам, займет до полутора суток.В период временного отключения для обеспечения питьевой водой пострадавших населенных пунктов мобилизовано 35 единиц техники. Подвоз воды осуществлялся в приоритетном порядке для населения, социальных объектов, гостиниц и пансионатов, также проинформировал Гоцанюк.
новости крыма, феодосия, судак, вода в крыму, юрий гоцанюк, водоснабжение, отключение воды
Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду

На водопроводе Феодосия – Судак полностью завершили аварийные работы

15:02 22.08.2025 (обновлено: 15:31 22.08.2025)
 
© РИА Новости. Яков АндреевВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Аварийные работы на критическом участке водопровода Феодосия – Судак полностью завершены. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Накануне также сообщалось, что без водоснабжения остался Судак.
Гоцанюк проинформировал, что настоящее время уже осуществляется поэтапное заполнение водопроводной сети, которое, по предварительным оценкам, займет до полутора суток.

"Подача воды абонентам возобновится к вечеру 23 августа, а полное восстановление водоснабжения ожидается к утру 24 августа", – сообщил председатель Совмина РК.

В период временного отключения для обеспечения питьевой водой пострадавших населенных пунктов мобилизовано 35 единиц техники. Подвоз воды осуществлялся в приоритетном порядке для населения, социальных объектов, гостиниц и пансионатов, также проинформировал Гоцанюк.
