Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Орбан опубликовал ответ Трампа на его письмо, где американский президент заявил, что не рад слышать новости об атаке Украины нефтепровода "Дружба" и очень разозлен из-за этого.В своем письме Трампу Орбан пожаловался на действия Украины, которая атаковала критический для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией. Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских сил на нефтепровод.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – ОрбанОрбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги" "Гаагское убожество": Венгрия выходит из Международного уголовного суда

