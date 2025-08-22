https://crimea.ria.ru/20250822/novosti-svo-devyat-naselennykh-punktov-pereshli-pod-kontrol-rf-za-nedelyu-1148909598.html

Новости СВО: девять населенных пунктов перешли под контроль РФ за неделю

2025-08-22T14:29

2025-08-22T14:29

2025-08-22T14:19

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Армия России продолжает активные наступательные действия против украинских боевиков. Каждый день противник теряет тысячи военных и сотни единиц техники. За неделю Вооруженные силы РФ уничтожили более девяти тысяч военных, 665 единиц техники и освободили девять населенных пунктов, сообщает Минобороны России.Группировка "Север" в Сумской и Харьковской областях нанесла поражение живой силе и технике нескольких механизированных, егерской, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, а также бригаде теробороны. Потери противника составили свыше 1 120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины, 74 автомобиля, 26 орудий артиллерии, 41 склад боеприпасов и горючего, а также станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка "Запад" освободила населенный пункт Колодези ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Потери противника – более 1 650 военнослужащих, пять танков, 28 боевых бронированных машин, 118 автомобилей, 11 орудий артиллерии, реактивная система залпового огня "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов.Группировка "Южная" продвинулась вглубь обороны противника и освободила населенные пункты Александро-Шультино и Катериновка Донецкой Народной Республики. Поражены формирования шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери ВСУ – свыше 1 610 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 18 орудий артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.Группировка "Центр" продолжала наступательные действия, освободив населенные пункты Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр Донецкой Народной Республики. Поражены формирования пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых и штурмовой бригад, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника – до 2 840 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 19 орудий артиллерии.Группировка "Восток" освободила населенные пункты Вороное и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Поражены механизированная, горно-штурмовая, штурмовая бригады ВСУ, бригада морской пехоты и три бригады теробороны. Потери противника – более 1 600 военнослужащих, пять танков, 25 боевых бронированных машин, 79 автомобилей, 15 орудий артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада материальных средств.Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – более 555 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 15 орудий артиллерии, 46 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 30 складов боеприпасов и горючего.За прошедшую неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1 500 беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

