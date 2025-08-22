https://crimea.ria.ru/20250822/v-novom-khersonese-v-den-flaga-rossii-proshel-parad-istoricheskikh-styagov-1148908802.html

В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе прошел парад исторических флагов по случаю празднования Дня государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости Крым.По задумке организаторов, каждый из 15 выбранных для парада стягов отображал один из ключевых моментов в истории российского государства. А все они вместе символизировали преемственность поколений и синтез эпох, воплотившийся в знаковом трехцветном полотнище – государственном флаге Российской Федерации.Открыл шествие стяг "Спас Нерукотворный" с изображением Иисуса Христа и золотого креста – символ воинской славы и первый воинский флаг, под которым русское воинство во главе с князем Дмитрием Донским впервые по-настоящему объединилось, дав отпор Золотой орде и положив начало освобождению русского народа от монгольского ига.Далее друг за другом курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова пронесли стяги Всемилостивейшего Спаса и Ивана Грозного, под которым в середине XIV века полки этого русского царя сражались на границах Московского царства. А также первое гербовое знамя России, учрежденное в 1668 году – знамя Алексея Михайловича (царя Романова), флаг царя Московского, поднятый во время плавания молодого царя Петра I в качестве корабельного штандарта в 1693 году, Андреевский флаг и другие.Как отметил в своей приветственной речи к участникам и гостям праздничного мероприятия замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, знаковым является не только сам парад в такой день, но и место, где он проходит."И мне бы хотелось, чтобы молодежь, ребята, которые сегодня здесь присутствуют, сохранили чувство гордости... Очень важно, чтобы молодое поколение всецело знало историю нашего флага, нашего символа и продвигало эти знания дальше", – сказал Литвиненко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

