Рейтинг@Mail.ru
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/v-novom-khersonese-v-den-flaga-rossii-proshel-parad-istoricheskikh-styagov-1148908802.html
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе прошел парад исторических флагов по случаю празднования Дня государственного флага России, передает... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T14:20
2025-08-22T16:22
день государственного флага россии
новый херсонес
севастополь
новости севастополя
крым
праздники и памятные даты
россия
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148909033_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98fdbdc2b5cdd0865baea221f1953992.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе прошел парад исторических флагов по случаю празднования Дня государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости Крым.По задумке организаторов, каждый из 15 выбранных для парада стягов отображал один из ключевых моментов в истории российского государства. А все они вместе символизировали преемственность поколений и синтез эпох, воплотившийся в знаковом трехцветном полотнище – государственном флаге Российской Федерации.Открыл шествие стяг "Спас Нерукотворный" с изображением Иисуса Христа и золотого креста – символ воинской славы и первый воинский флаг, под которым русское воинство во главе с князем Дмитрием Донским впервые по-настоящему объединилось, дав отпор Золотой орде и положив начало освобождению русского народа от монгольского ига.Далее друг за другом курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова пронесли стяги Всемилостивейшего Спаса и Ивана Грозного, под которым в середине XIV века полки этого русского царя сражались на границах Московского царства. А также первое гербовое знамя России, учрежденное в 1668 году – знамя Алексея Михайловича (царя Романова), флаг царя Московского, поднятый во время плавания молодого царя Петра I в качестве корабельного штандарта в 1693 году, Андреевский флаг и другие.Как отметил в своей приветственной речи к участникам и гостям праздничного мероприятия замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, знаковым является не только сам парад в такой день, но и место, где он проходит."И мне бы хотелось, чтобы молодежь, ребята, которые сегодня здесь присутствуют, сохранили чувство гордости... Очень важно, чтобы молодое поколение всецело знало историю нашего флага, нашего символа и продвигало эти знания дальше", – сказал Литвиненко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-1130863471.html
севастополь
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148909033_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_417b9895a3e831298d1f63daac9f781f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день государственного флага россии, новый херсонес, севастополь, новости севастополя, крым, праздники и памятные даты, россия, видео
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов

На Новом Херсонесе в честь Дня государственного флага РФ прошел парад исторических стягов

14:20 22.08.2025 (обновлено: 16:22 22.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" в Севастополе прошел парад исторических флагов по случаю празднования Дня государственного флага России, передает корреспондент РИА Новости Крым.
По задумке организаторов, каждый из 15 выбранных для парада стягов отображал один из ключевых моментов в истории российского государства. А все они вместе символизировали преемственность поколений и синтез эпох, воплотившийся в знаковом трехцветном полотнище – государственном флаге Российской Федерации.
Открыл шествие стяг "Спас Нерукотворный" с изображением Иисуса Христа и золотого креста – символ воинской славы и первый воинский флаг, под которым русское воинство во главе с князем Дмитрием Донским впервые по-настоящему объединилось, дав отпор Золотой орде и положив начало освобождению русского народа от монгольского ига.
© РИА Новости КрымВ Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
Далее друг за другом курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова пронесли стяги Всемилостивейшего Спаса и Ивана Грозного, под которым в середине XIV века полки этого русского царя сражались на границах Московского царства. А также первое гербовое знамя России, учрежденное в 1668 году – знамя Алексея Михайловича (царя Романова), флаг царя Московского, поднятый во время плавания молодого царя Петра I в качестве корабельного штандарта в 1693 году, Андреевский флаг и другие.
© РИА Новости КрымВ Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости Крым
В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
Как отметил в своей приветственной речи к участникам и гостям праздничного мероприятия замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко, знаковым является не только сам парад в такой день, но и место, где он проходит.
"И мне бы хотелось, чтобы молодежь, ребята, которые сегодня здесь присутствуют, сохранили чувство гордости... Очень важно, чтобы молодое поколение всецело знало историю нашего флага, нашего символа и продвигало эти знания дальше", – сказал Литвиненко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
07:10
День Государственного Флага России22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
 
День Государственного Флага РоссииНовый ХерсонесСевастопольНовости СевастополяКрымПраздники и памятные датыРоссияВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28"Ночь кино": как пройдет юбилейная акция в России и за рубежом
16:12Крымский мост: на выезде с полуострова более тысячи машин
15:52В Севастополе стартовал массовый сбор винограда
15:41Переговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условие
15:02Аварию на водопроводе Феодосия – Судак устранили: когда дадут воду
15:02Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города
14:52Зеленский отказался от всех предложений Трампа по урегулированию – Лавров
14:43Севастопольца приговорили к 14 годам колонии за госизмену
14:29Новости СВО: девять населенных пунктов перешли под контроль РФ за неделю
14:20В Новом Херсонесе в День флага России прошел парад исторических стягов
14:08Лукашенко рассказал об ответе Путина на идею ударить "Орешником" по Киеву
14:02Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила Трампа
13:43Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
13:30Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
13:21Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные
13:12В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
13:08В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
12:52Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
12:31Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
12:08Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Лента новостейМолния