Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T12:08
2025-08-22T12:38
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в Донбассе. А в среду в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль армией РФ населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР и Новогеоргиевки в Днепропетровской области.
донецкая народная республика (днр)
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки

Три населенных пункта за сутки перешли под контроль российской армии в ДНР

12:08 22.08.2025 (обновлено: 12:38 22.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в Донбассе. А в среду в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль армией РФ населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР и Новогеоргиевки в Днепропетровской области.
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУ
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУ
 
