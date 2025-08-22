https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyskie-boytsy-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-za-sutki-1148906059.html
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T12:08
2025-08-22T12:08
2025-08-22T12:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в Донбассе. А в среду в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль армией РФ населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР и Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
Три населенных пункта за сутки перешли под контроль российской армии в ДНР
12:08 22.08.2025 (обновлено: 12:38 22.08.2025)