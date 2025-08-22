https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyskie-boytsy-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-za-sutki-1148906059.html

Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки

Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки

date 2025-08-22

Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки

Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2025-08-22T12:08

2025-08-22T12:08

2025-08-22T12:38

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Войска российской армии освободили за сутки три населенных пункта в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении населенного пункта Александро-Шультино в Донбассе. А в среду в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль армией РФ населенных пунктов Сухецкое и Панковка в ДНР и Новогеоргиевки в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

2025

