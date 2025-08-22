https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyane-poluchili-iz-kosmosa-pozdravlenie-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-1148902586.html

Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага

Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T09:32

2025-08-22T09:32

2025-08-22T09:30

день государственного флага россии

праздники и памятные даты

космос

роскосмос

видео

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_17419619b79bd824f3d0f2eec57bd2ce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих в РФ, стремление вперед, силу и единство. А для космонавтов флаг на станции – это еще и напоминание о Родине, где их ждут семьи и близкие.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день государственного флага россии, праздники и памятные даты, космос, роскосмос, видео, новости, россия