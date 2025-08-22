Рейтинг@Mail.ru
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyane-poluchili-iz-kosmosa-pozdravlenie-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-1148902586.html
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T09:32
2025-08-22T09:30
день государственного флага россии
праздники и памятные даты
космос
роскосмос
видео
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_17419619b79bd824f3d0f2eec57bd2ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих в РФ, стремление вперед, силу и единство. А для космонавтов флаг на станции – это еще и напоминание о Родине, где их ждут семьи и близкие.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf17b5898fa4d881f32368bd8586c1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день государственного флага россии, праздники и памятные даты, космос, роскосмос, видео, новости, россия
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага

Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ

09:32 22.08.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная космическая станция (МКС) в полете
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли и представлены здесь, на борту МКС, где мы работаем на благо своей страны и всего человечества", - сказал Рыжиков.
Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих в РФ, стремление вперед, силу и единство. А для космонавтов флаг на станции – это еще и напоминание о Родине, где их ждут семьи и близкие.
"И на Земле, и в космосе мы живем под одним флагом. Под одним флагом побеждаем в спорте, под одним флагом летаем в космос. Все мы разные, но под одним флагом. Вместе идем вперед!", - завершил поздравление Платонов.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
День Государственного Флага РоссииПраздники и памятные датыкосмосРоскосмосВидеоНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковала нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
08:4650 поездов идут с задержкой после ЧП в Воронежской области - РЖД
08:19Крымчан предостерегли от услуг грузоперевозчиков без лицензии
07:56Кибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике
07:3754 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
07:10День Государственного Флага России
06:41Мощное землетрясение произошло в проливе Дрейка
06:17Крымский мост - что с очередями утром в пятницу
06:01Гарантии "безопасности" по-европейски: что стоит за этим на самом деле
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
23:56Певцов в Севастополе раскрыл секрет непобедимости России и русских
Лента новостейМолния