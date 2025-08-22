https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyane-poluchili-iz-kosmosa-pozdravlenie-s-dnem-gosudarstvennogo-flaga-1148902586.html
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T09:32
2025-08-22T09:32
2025-08-22T09:30
день государственного флага россии
праздники и памятные даты
космос
роскосмос
видео
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_17419619b79bd824f3d0f2eec57bd2ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих в РФ, стремление вперед, силу и единство. А для космонавтов флаг на станции – это еще и напоминание о Родине, где их ждут семьи и близкие.22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
космос
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf17b5898fa4d881f32368bd8586c1ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день государственного флага россии, праздники и памятные даты, космос, роскосмос, видео, новости, россия
Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили соотечественников с Днем Государственного флага РФ с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.
"Узнаваемые во всем мире бело-сине-красные цвета давно шагнули за пределы Земли и представлены здесь, на борту МКС, где мы работаем на благо своей страны и всего человечества", - сказал Рыжиков.
Зубрицкий отметил, что российский флаг олицетворяет единство почти 200 народов, проживающих в РФ, стремление вперед, силу и единство. А для космонавтов флаг на станции – это еще и напоминание о Родине, где их ждут семьи и близкие.
"И на Земле, и в космосе мы живем под одним флагом. Под одним флагом побеждаем в спорте, под одним флагом летаем в космос. Все мы разные, но под одним флагом. Вместе идем вперед!", - завершил поздравление Платонов.
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.