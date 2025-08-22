Рейтинг@Mail.ru
Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, водоснабжения нет в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводеВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды

10:40 22.08.2025 (обновлено: 10:47 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, водоснабжения нет в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.

"В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий. Для скорейшего устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек персонала. Работы уже ведутся", - сообщил он в своем Тelegram-канале.

Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.
"По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить сегодня ночью – завтра утром. Подача питьевой воды по трубопроводу в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа", – уточнил Аксенов.
Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.
