Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды

Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, водоснабжения нет в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.

