Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
В восточном Крыму из-за масштабной аварии без воды остались 10 населенных пунктов
10:40 22.08.2025 (обновлено: 10:47 22.08.2025)
Ремонт водопровода
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов восточного Крыма остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии, сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, водоснабжения нет в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.
"В настоящее время на месте оперативно развернуты работы по ликвидации последствий. Для скорейшего устранения аварии задействовано 7 единиц специализированной техники и 30 человек персонала. Работы уже ведутся", - сообщил он в своем Тelegram-канале.
Организован подвоз воды. Для полного обеспечения населения привлечены 25 водовозок, и это помимо тех, что есть в муниципалитетах.
"По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить сегодня ночью – завтра утром. Подача питьевой воды по трубопроводу в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа", – уточнил Аксенов.
Накануне вечером сообщалось, что без водоснабжения остался Судак. В город были направлены дополнительные водовозки. Кроме того, решается вопрос об адресной доставке воды пожилым гражданам. Сегодня специалисты продолжают работы на месте аварии.
