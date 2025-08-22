Переговоры Путина и Зеленского – Лавров назвал условие

https://crimea.ria.ru/20250822/peregovory-putina-i-zelenskogo---lavrov-nazval-uslovie-1148912112.html

Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка. Об этом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Встреча не запланирована", – добавил он.Он пояснил, что во время встречи лидеров РФ и США в Анкоридже президент Дональд Трамп предложил несколько пунктов, которые Москва разделяет. "Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО, обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал нет на все это. Он даже сказал "нет" на предложение, как я уже упоминал, отменить закон, запрещающий русский язык. Как мы можем встретиться с человеком, который лишь делает вид, что он лидер?" – прокомментировал глава российского МИД.15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.18 августа в Вашингтоне прошла встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. На брифинге по ее итогам глава киевского режима сделал ряд заявлений, в частности, о гарантиях безопасности, по вопросам территорий и перспектив двух- и трехсторонних встреч. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе. По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации. По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о возможной встрече с ПутинымЗеленский в Белом доме не ответил на вопрос о территориальных уступкахТрамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине

