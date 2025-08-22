https://crimea.ria.ru/20250822/1148907038.html

Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины

Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.08.2025

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

потери всу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом вооруженные формирования киевских боевиков, складам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников большой дальности.Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

россия

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу