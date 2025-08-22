Рейтинг@Mail.ru
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250822/1148907038.html
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T12:52
2025-08-22T12:59
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_64:106:1132:707_1920x0_80_0_0_fb88dc1d3cf6eea739bb16b0631c4c6a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом вооруженные формирования киевских боевиков, складам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников большой дальности.Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250822/rossiyskie-boytsy-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-za-sutki-1148906059.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_193:99:1004:707_1920x0_80_0_0_25e592b259bb7b47cf8fbdf3ebdab3cd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины

Шесть групповых ударов нанесли российские военные по ВПК Украины за неделю

12:52 22.08.2025 (обновлено: 12:59 22.08.2025)
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 16 по 22 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении.
Также удары нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом вооруженные формирования киевских боевиков, складам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников большой дальности.
Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
12:08
Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФРоссияПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Умер певец и автор легендарной песни "Фантазер"
13:30Не работает валидатор в общественном транспорте Крыма – что делать
13:21Задержка поездов в Крыма и из Крыма – актуальные данные
13:12В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
13:08В Крыму приняли региональный закон о легализации гостевых домов
12:52Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
12:31Венгрия и Словакия потребовали от ЕК гарантий поставок нефти по "Дружбе"
12:08Российские бойцы освободили три населенных пункта за сутки
11:45В Крыму утвердили новый гимн республики
11:37Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льду
11:12Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
10:40Масштабная авария: 10 населенных пунктов Крыма остались без воды
10:38ВСУ ударили по объекту топливной инфраструктуры под Брянском
10:27Причиной отключения воды в Судаке стала авария на водоводе
10:17В ДНР задержаны причастные к терактам в новых регионах агенты Киева
09:48Киев снова атаковал нефтепровод "Дружба": поставки в Венгрию остановлены
09:40Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
09:32Россияне получили из космоса поздравление с Днем Государственного флага
09:24Задержка 8 поездов "Таврия" в направлении Крыма – актуальные данные
09:05В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
Лента новостейМолния