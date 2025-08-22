https://crimea.ria.ru/20250822/1148907038.html
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
2025-08-22T12:52
2025-08-22T12:52
2025-08-22T12:59
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.Также удары нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом вооруженные формирования киевских боевиков, складам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников большой дальности.Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
россия
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, потери всу
Шесть групповых ударов нанесено по ВПК Украины
Шесть групповых ударов нанесли российские военные по ВПК Украины за неделю
12:52 22.08.2025 (обновлено: 12:59 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса на Украине за неделю. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 16 по 22 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", – сказано в сообщении.
Также удары нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему топливом вооруженные формирования киевских боевиков, складам хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников большой дальности.
Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ, пунктам управления дронами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
